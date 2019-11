V tamní hale poměřili své dosud získané házenkářské dovednosti s týmy TJ Turnov, Sokola Kostelec n. L., Sokola Bělá p. Bezdězem, TJ Auto Škoda Mladá Boleslav a týmy domácího Házené Mělník, když s těmito soupeři sehráli celkem devět napínavých utkání, při kterých je také přijel povzbuzovat velký počet fanoušků z řad rodičů, prarodičů či sourozenců. V průběhu dne odehrály všechny zúčastněné týmy mezi sebou celkem jednačtyřicet utkání plných nespočet velice pěkných útočných akcí či zákroků brankařů.

Jak bývá u turnajů této věkové kategorie zvykem, nebylo počítáno skóre, což bylo kvitováno také trenéry. Je vždy na každém trenérovi, zda si výsledky jednotlivých zápasů svých svěřenců eviduje či nikoliv. Mladí Poděbradští hráči odjížděli z turnaje s bilancí čtyř vítězství jedné remízy a čtyř porážek a samozřejmě také se sladkou odměnou.

Trenéři Tomáš Vejvar a Aleš Křelina měli tentokrát dispozici devět hráček a hráčů.

Tým mini Házené Poděbrady tentokrát nastoupil ve složení Roman Čížek, Aleš Křelina ml., Kryštof Lokajíček, David Macan, Aneta Navrátilová, Erik Sidibe, Eliška Kotýnková, Sebastián Martinec a Václav Synek.

Nábor

Do házenkářského klubu jsou stále přijímáni noví hráči a hráčky, zejména ročníků 2009 – 2012. Od října trénují každé úterý od 16:15 do 18 hodin a čtvrtek od 16:15 do 18 hodin v hale UJOP Poděbrady. Případné dotazy zodpoví trenér týmu Tomáš Vejvar na telefonním čísle 603 343 096.