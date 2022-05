Zápas se pro Čelákovické rozjel velmi atraktivně a po dvojkách vedli 0:2. Nejdříve Spilka s Holasem vyhráli 0:2 po setech 7:10 a 6:10 a poté Flekač s Kolenským úřadovali ve druhé dvojce 1:10 a 6:10. Na to přišel nepochopitelný výpadek a soupeř třemi body otočil na 3:2. Srovnání stavu zařídil Kolenský v singlu. Ve dvou setech pokořil domácího Truce 4:10 a 3:10. Zvýšení na 3:4 zařídila odvetná trojka Kolenský Holas, Nesládek a střídající Spilka. V prvním setu ukončoval na 8:10 Spilka přes blok soupeře a v druhém na devítkách soupeř přiznal dvoják. Pátý bod zařídila trojice vedená Flekačem s Maturou a Barešem. Po prohraném prvním setu otočili v druhém na 9:10 a ve třetím na 8:10. V obou zakončoval Matura kraťasem. No a nakonec šestý bod, v třísetovém klání připsala dvojice Holas, Spilka. První set ještě pustili 10:7, ale ve druhém již úřadovali 6:10, zakončoval Spilka smečí a ve třetím za stavu 7:9 opět Spilka zablokoval útok Benešova. A tak domácí stále čekají na první bodový zisk. Hosté si touto výhrou upevnili čtvrtou pozici.

„Jak jsem chválil mladé pušky minulé utkání, tak teď hráli mizerně, doufám, že si sednou na zadek a zase budou makat. Bylo to utkání, kde foukal poměrně silný vítr, který nevyhovoval ani jedné straně. Utkání to bylo z naší strany hrůzostrašné, vyhrajeme obě dvojice, měli bychom být na koni, nicméně prohrajeme jednu trojici a všichni mají hlavu dole. Doufám, že toto urychleně odbouráme a budeme se zase podporovat, jako to fungovalo dříve,“ zhodnotil zápas kapitán Čelákovic Martin Flekač.

Sled zápasů: 0:2, 3:2, 3:5, 4:5, 4:6. Čelákovice: Spilka, Flekač, Kolenský, Holas, Bareš, Löffelmann, Čuřík, D. Matura, Seidl.