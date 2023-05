Poděbradské žákyně nezahálely, když pořádaly další házenkářský turnaj Středočeské ligy starších žákyň na „domácím“ hřišti v Poděbradech. Středočeská liga starších žákyň je dlouhodobá soutěž, kde se utkávají pouze a jen dívčí týmy. Hlavním úkolem trenérů pro nově tvořící se družstvo pro tuto sezonu je získávání zkušeností, učit se novým věcem a v praxi vyzkoušet házenkářské dovednosti, které získávají při tréninku. „Všechna děvčata oproti podzimní sezoně udělala opravdu velký pokrok, což pravidelně uznávají také jejich soupeřky,“ uvedl trenér poděbradského oddílu Tmáš Vejvar.

Mladé házenkářky Poděbrad | Foto: Házená Poděbrady

Do turnaje nominována patnáctka poděbradských děvčat. V úvodním utkání na poděbradské žákyně čekal soupeř nejtěžší v podobě vedoucího týmu soutěž Házená Mělník. Ten v průběhu celé soutěže pouze dvakrát prohrál a svoji suverenitu předváděl i během tohoto utkání. Nicméně pro poděbradské dívky to byla opět velmi dobrá zkušenost pro postupný růst v jejich kariéře. Konečný výsledek 24:8

Ve druhém utkání byl soupeřem poděbradských žákyň tým Spartaku Příbram. V tomto utkání již byly domácí holky svým soupeřkám vyrovnanějším protivníkem, když ještě ve 4. minutě druhého poločasu vedly soupeřky pouze 5:8, nicméně pak již měli příbramské hráčky přece jen návrh. V utkání se třikrát dokázala prosadit Nela Helekalová, po dvou brankách zaznamenaly Eliška Teperová a Eliška Farkačová. I přes konečné prohru 15:8 zaslouží všechny hráčky velkou pochvalu za bojovnost v průběhu celého utkání.

To, že se poděbradské dívky postupně zlepšují, ukázaly ve své třetím utkání na turnaji a to s hráčkami Sparty Kutná Hora. Na začátku prvního poločasu dokázaly Poděbraďačky soupeřkám vstřelit rychlé čtyři branky a také díky tomu v 7. minutě vedly 4:0. Zkušenější kutnohorský tým však do konce poločasu dokázal výsledek otočit na 6:7. Velmi vyrovnané utkání se hrálo také po pauze, nicméně nakonec hráčky Kutné Hory dokázaly zvítězit v poměru 17:13. Velmi pozitivní bylo pro trenéra domácích, že se střelecky dokázalo v utkání prosadit osm hráček.

V závěrečném utkání se poděbradské házenkářky utkaly s dívkami Sokola Bělá p. B. Do tohoto utkání nenastoupily ve stejném složení jako v předchozích třech utkáních, když z různých důvodů družstvo „opustila“ trojice hráček včetně brankařky. Od úvodu zápasu měli hostující dívky brankově navrch a to díky souhře celého týmu. Škoda neproměněných sedmimetrových hodů. Ve druhé poločase již poděbradským hráčkám došly síly, konečný výsledek 19:4 ve prospěch Bělé tomu je jasným důkazem.