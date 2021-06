Ve středočeských Úvalech se konal turnaj v miniházené 4+1 pro ročníky 2010 a mladší. Vzhledem ke značným rozdílům mezi dětmi ročníku 2010 a ostatních mladších ročníků se odehráli dva turnaje. Jeden pro děti starší, tedy ročník 2010 a druhý pro děti mladší, kde hráli mezi sebou ročníky 2011 až 2014. „Pro doplnění je také nutno konstatovat, že u tohoto typu turnaje se nepočítá skóre, čímž u méně zkušených dětí a někdy i přítomných rodičů a fanoušků odpadá stres při pohledu na výsledkovou tabuli,“ řekl poděbradský trenér Tomáš Vejvar.

Poděbradští házenkáři přijeli se dvěma týmy. Nejmladším poděbradským hráčem a celého turnaje byl Joachim Štefan Oxboel, který je ročník narození dokonce 2014 a nutno říci, že se vůbec neztratil.

NÁBOR



Také v průběhu měsíce června probíhá celoroční nábor do klubu Házená Poděbrady pro děti od 6 do 12 let vždy v úterý a ve čtvrtek od 16 hodin. Více informací můžete získat webových stránkách a sociální sítích klubu nebo na telefonním čísle 603 343 096.

Děti ročníku 2010 hráli ve složení Šimon Škoch, Ondra Beneš, Matěj Beneš, Václav Synek, Michal Daněk a David Matúšek. Tým starších dětí doslova vlétl do úvodního utkání s Úvaly a během krátké chvíle nastříleli soupeři poměrně hodně branek, čímž si vytvořili značný náskok. Další zápas proběhl podobně. V odvetách již soupeři byli trochu zdatnější, a tak byly zápasy vyrovnanější. Přesto mladí poděbradští házenkáři tyto zápasy neztratili.

Mladší děti nastoupily ve složení Kristian Macan, Ondra Víša, Jakob Oxboel, Joachim Oxboel a Rosťa Svoboda. Pro některé z nich byl tento turnaj vůbec první příležitostí srovnat své síly a schopnosti, které se v rámci tréninků naučili, se soupeři z jiných klubů. Tento tým mladších dětí hrál proti sobě věkově rovnocenným dětem. „Všichni bojovali, co jim síly stačily a zanechali na turnaji velice dobrý dojem,“ uvedl Vejvar.

V prvním zápase proti Úvalům ještě platili začátečnickou daň. V dalších zápasech proti Kolínu a odvetách však již bojovali zkušeněji, začali využívat rychlých přechodů z obrany do útoku a se soupeři drželi krok.

Na konci turnaje organizátoři přichystali pro všechny drobnou sladkou odměnu. Důležité ale bylo, že si všechny děti hodně zahrály, moc házenou užily a trenéři mohli sledovat velice bojovné a sympatické výkony svých svěřenců.

Všichni přítomní mladí poděbradští házenkáři jsou na dobré cestě za skvělými výkony.

A na závěr sezony všechny děti z poděbradského házenkářského klubu čeká opravdový bonbónek a sice v sobotu 26. června účast Prague Open Beach Handball, kde si budou mít možnost poprvé vyzkoušet plážovou házenou.