Začátek mezinárodního atletického mítinku Kladno hází a Kladenské memoriály je na spadnutí. Kladenský deník, jako oficiální mediální partner akce, přinášel průběžně novinky a informoval spolu s ředitelem mítinku Jakubem Kubálkem čtenáře o průběhu příprav této největší atletické akce letošního roku v Kladně. Nyní je vše připraveno a ambiciózní sportovní show na Sletišti tak může směle začít.

Slovy čísel a statistik, kladenské publikum 13. července 2019 spatří na vlastní oči sportovce ze čtyř světových kontinentů, startovní listina čítá více než stovku domácích atletů a bezmála stejný počet zahraničních. Své zastoupení bude mít na Sletišti 23 různých zemí a některé i vícenásobné, a to ve většině z dvaceti disciplín, které jsou na programu.

Mítink láká především na velké české, ale i světové hvězdy. Patronkou akce je Bára Špotáková, která jistě na Sletiště přiláká mnoho příznivců královny sportu, o jejím případném startu se však rozhodně až těsně před závodem. Tak či tak, na Sletišti Bára bude a pokud nastoupí, tak se utká především s Polkou Andrejczyk, Portoričankou Coralys, Indkou Rani Annu nebo další Češkou Irenou Šedivou. Všechny tyto oštěpařky umí hodit hodně přes šedesát metrů, a to jsou parametry světových rozměrů.

Bude Pavel Maslák. K tomu není potřeba víc dodávat. Ten nakonec nastoupí nejen na dříve avizované dvou set metrové trati, ale i na stovce! A bude mít velice kvalitní soupeře. Ať už se jedná o Jihoafričana Motalu (letos 10,03), Brity Randhama (10,25) a Osewu (10,21) nebo Brazilce Videse (10,08). Na startu bude také do loňského roku český rekordman Jan Veleba.

Mužská čtyřstovka je pravděpodobně nejkvalitněji obsazenou disciplínou mítinku. Mezi nejzářivější osobnosti, které okusí kladenský tartan, bude patřit určitě polská hvězda Omelko, indický rekordman Yahiya, nebo české reprezentační duo Patrik Šorm a Jan Tesař. K nim se přidávají třeba i skvělý Jihoafričan Barnes, nebo Slovák Danáč.

Sprinty v ženských kategoriích slibují rovněž parádní podívanou. Na stovce si to mezi sebou rozdají třeba Brazilka De Lis (11,42), Venezuelanka Purica (11,24), Britky Tangoe (11,44) a Nelson (11,19). Největší českou nadějí bude určitě reprezentantka pražského USK Klára Seidlová (11,46). Podobná sestava favoritek se očekává také na dvojnásobné trati.

Ani běh na 400 metrů žen nebude nudit. S jasně nejlepším osobákem vyběhne na ovál Kolumbijka Padilla (51,53). Hned za ní bude následovat plejáda Indek s časy kolem 53 vteřin, kterým mají konkurovat především plzeňská Tereza Petržílková, Polka Korczuková a Britka Hillyard.

O startovní listině ve skoku o tyči jsme se zmiňovali v posledním článku, nicméně start Jana Kudličky, Lotyše Arentse, nebo Nora Dolveho si zaslouží připomenout.

Obrovská bitva se očekává v koulařském kruhu. Jasnou jedničkou pro všechny fanoušky bude určitě český rekordman Tomáš Staněk. V cestě za vítězstvím mu však bude stát excelentní konkurence. Největším soupeřem by měl být Jamajčan O´Dayne Richards a Portugalec Tsanko Arnaudov. Oba už vrhli za 21 a půl metru. K nim si ještě přičtěme Inda Toora, Brita Scotta nebo druhého Portugalce Bela a Kladno uvidí takové ,,malé“ mistrovství světa.

Kladivo žen bude sice disciplínou v předprogramu, to ale neznamená, že by jej pořadatelé jakkoliv opomíjeli. Sletiště uvidí téměř kompletní domácí špičku v čele s Kateřinou Šafránkovou a Lenkou Valešovou. V soutěži se představí také třeba Slovenka Kaňuchová nebo Thajka Koomphon. Podobná situace bude panovat i v závodě mužů. V něm by měl být největším favoritem reprezentant Řecka Anastasakis. Sekundovat mu má duo Chilanů Mansilla – Kehr nebo Kostaričan Sawyers (všichni s osobním rekordem kolem 77 metrů). No a aby toho nebylo málo, tak se pořadatelům ještě podařilo obsadit do soutěže Švéda Lindberga. Domácí a dokonce i kladenské barvy bude hájit český mistr Miroslav Pavlíček.

Oba diskařské závody nehodlají taktéž svou kvalitou zaostávat. U mužů se o to mají postarat především Kubánec Fernandez, Portugalec Belo, Kolumbijec Ortega, nebo český borec Bárta. Ženy do boje o vítězství posílají českou jedničku Elišku Staňkovou, Portugalku Cá, nebo Britku Holder.

Velice prestižní má být soutěž ve skoku dalekém, která je naplánovaná jako exhibiční závod smíšených dvojic. V ní se představí třeba Peruánka Matino, Lotyška Griva, Brit Sayers, Turek Demir nebo polská dvojice Jopek – Kurylová.

Famózní podívanou slibuje startovní listina oštěpu mužů. Aktuální seznam přihlášených totiž napovídá, že k jistotě účasti ve finálové osmičce bude zapotřebí hod do vzdálenosti alespoň 72 metrů! A medaile se budou rozdělovat až hodně za osmdesáti metry. Tuto metu už překonala hned pětice atletů, kteří v Kladně budou závodit. Dobrou zprávou je, že mezi nimi budou i dva Češi. Jaroslav Jílek a Petr Frydrych, bronzový z posledního mistrovství světa. Dále se čekají dlouhé hody od Indů Kanga, Srba Samace nebo Poláka Giereka.

Mezinárodní účast je potvrzena i u vrhu koulí žen. Českou jedničku Markétu Červenkovou tak čeká souboj především s Portugalkami Inchude a Bandeira. V závodě se představí také mistryně Slovenska Natália Váleková.

Prostě na Sletišti narazíte jen na kvalitu, to vše zdarma.

Jitka Švihálková