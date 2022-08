Jmenovitě kanoista Ondřej Petr se v kategorii do 44 let stal na obou těchto distancích dvojnásobným mistrem světa a společně s Pavlem Semeckým, který byl na těchto tratích dvakrát stříbrný, si dojeli pro dvě bronzová umístění rovněž na vzdálenost 200 a 500 metrů. Dalším singl kanoistou v kategorii do 59 let byl Radek Soukup, který obsadil na 500 metrů třetí místo a na nejkratší dvousetmetrové trati pak svůj výsledek o místo vylepšil a stal se v tomto závodě vicemistrem světa. Nejmladším Masters singl kanoistou byl Tomáš Hrůza, který obsadil na pětisetmetrové trati páté místo a na dvousetmetrové trati, po dech beroucím finiši nestačil na medailové pozice a bral čtvrté místo.

Mezi kajakáři pak startoval v kategorii do 39 let Jiří Kraft, který se na singl kajaku stal na trati 500 metrů mistrem světa a na trati 200 metrů nestačil pouze na maďarského borce a dojel si pro stříbrnou příčku. Jiří Kraft společně se svým parťákem Čestmírem Pokorným sváděli na těchto tratích bitvy v posádce debl kajaku, kde si ve vyrovnaných soubojích ve světové konkurenci dojeli pro dvě pátá místa. Čestmír Pokorný si v kategorii do 44 let dojel na singl kajaku na obou tratích pro dvě stříbrné medaile. Kajakáři Pokorný s Kraftem společně se závodníky M. Merhautem a R. Budínským z Hradce Králové utvořili posádku čtyřkajaku, ve které na pětisetmetrové trati, v konkurenci dalších patnácti posádek čtyřkajaků, obsadili šesté místo.

„Tito zkušení sportovci jsou nejen důkazem toho, že je možné se věnovat sportu na velmi vysoké úrovni i ve středním věku a při zaměstnání, ale rovněž jsou příkladem pro mladší závodníky a sportovce, kteří často předčasně ke své vlastní škodě opouští svou závodní kariéru. Tito zkušení borci zde svými výsledky ukazují, že láska ke sportu a soutěžení mezi sebou nezná věkových hranic,“ uvedl předseda Lokomotivy Nymburk Josef Fuksa.