Během mistrovství byly vyhlášeny i ceny pro nejaktivnější závodnice. Pohár za toto ocenění si odvezly Míša a Terezka Pospíšilovy, obě se zúčastnily všech postupových kol. Další pohár, který putoval k Pospíšilovým, byl za nejvyšší bodový zisk z celé ligy v kategorii 8 – 10 let pro Míšu. Zřejmě nejcennější trofej si Míša odvezla za celkové druhé místo v lize za bodový zisk ze všech věkových kategorií. Kromě spousty dalších cen získala i startovné na soutěžní sezonu 2020 od Českého Svazu Aerobiku.

„Naše závodnice nás tradičně reprezentovaly na vysoké úrovni. V kategorii do 7 let si své první medaile z MČR odvezla Klaudie Kadlecová, Dominika Brázdová a Karolína Veselá. V kategorii 8 – 10 let byla pátá Míša Pospíšilová, jedenácté místo vybojovala Anička Vaněrková . V základním kole si zacvičila Agáta Novotná a Tereza Pospíšilová. V kategorii 11 – 13 let skončila na jedenáctém místě Viktorie Hovorková a ve finále také Julie Vrchotová. V kategorii 14 – 16 let si v základním kole zacvičila Alžběta Hujerová," popsala umístění poděbradských závodnic trenérka Sobotková.