„Do těchto soutěží master class se zapojují i naše nejmladší členky,“ uvedla trenérka poděbradského oddílu Monika Sobotková.

V Kutné Hoře se konala Jarní velká cena a v Praze Pražský Cup. V Kutné Hoře si závodnice z Poděbrad vedly velmi dobře. V kategorii 5 – 6 let si ve finále A vybojovala svou první zlatou medaili Klaudie Kadlecová, ve finále B si zacvičila Karolína Veselá. Ve věkové kategorii 7 – 8 let ve finále A nenašla přemožitelku Míša Pospíšilová a spolu s ní si v kategorii zacvičila i Justýna Fejfarová. V kategorii 9 – 10 let cvičila ve finále A Anna Vaněrková a ve finále B Kačka Děčková a Tereza Matysová. V tomto finále B si bronzovou přivezla Eliška Točíková.

Rychlý přejezd do Prahy se vyplatil pro tři závodnice v první kategorii 6 – 8 let. Dvojité zlato z toho bylo pro Míšu Pospíšilovou, pro Klaudinku Kadlecovou bronzová medaile a Justýnka Fejfarová byla čtvrtá. V kategorii 9 – 10 let si ve finále zacvičila Tereza Pospíšilová, v kategorii 11 – 13 let si bronz odvezla Viktorie Hovorková a v kategorii 14 – 16 let si další bronz vybojovala Betty Hujerová. „Všem našim závodnicím moc gratulujeme,“ byla spokojená trenérka.

„Společně se všichni připravujeme na novou sezonu a srdečně zveme diváky na první kolo Bohemia Aerobic Tour již v neděli 31. března. Tuto soutěž náš oddíl pořádá již po několik let ve Sportovním centru v Nymburce a nedočkavě očekáváme vhodné prostory i v Poděbradech,“ dodala Sobotková.