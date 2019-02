Milovická Superliga nabídne souboj nejlepších čtyř celků

Milovice – Šestnáctý březen. Tento večer by si měli zapsat do svých deníčků milovníci malé kopané, zvláště Milovické ligy. „Nezapomeňte dorazit do haly Milten v Milovicích, kde pro vás připravujeme k výročí deseti let ligy večer, na který jen tak nezapomenete,“ zve příznivce do ochozů na vyvrcholení letošní sezony jeden z pořadatelů Vojtěch Tangl.

Večer 16. března od 18 hodin vypukne Final Four, tedy boj mezi čtyřmi nejlepšími týmy milovické Superligy. Mužstva se poperou o mistrovský titul. Těšit se můžete na pohledný fotbal v podání toho nejlepšího, co může Superliga nabídnout. Na diváky čeká doprovodný program, jako jsou dovednostní soutěže, zápas malých fotbalistů AFK Milovice, příchod Spidermana, ale také bohatou tombolu. Pro fanoušky bude připraveno občerstvení za zvýhodněné ceny. „Nezapomeňte nás sledovat na www.mlmf.cz a našem facebooku Superligy, kde můžete sledovat aktuální výsledky a pořadí týmů, které mají šanci se probojovat do nejlepší čtyřky,“ připomněl Tangl.

Zajímavé a dramatické boje probíhají také ve druhé lize, kde to vře v boji o postup do první ligy. (red)





Tabulka 1. ligy



1. Torcida AC 14 13 0 1 129:36 ⋌39

2. J-Elita 13 10 0 3 110:49 ⋌30

3. Red Eagles 14 9 0 5 84:52 ⋌27

4. Borussia 12 8 1 3 115:64 ⋌25

5. TJ Exit84 13 7 0 6 69:65 ⋌21

6. Sidemen FC 13 6 1 6 69:53 ⋌19

7. FC Meliss 14 6 0 8 69:81 ⋌18

8. CLD 14 5 0 9 41:93 ⋌15

9. FC Balonka 13 2 0 11 51:89 ⋌6

10. TALPY 14 0 0 14 30:185 ⋌0



Tabulka 2. ligy



1. FC Vandráci 14 9 2 3 75:52 ⋌29

2. Katr tým 14 8 4 2 57:45 ⋌28

3. Jelimáni 14 8 2 4 67:63 ⋌26

4. Sexy Bad Boys 14 7 3 4 63:51 ⋌24

5. Slavoj 13 5 5 3 59:49 ⋌20

6. Alpa Pro Team 13 6 1 6 58:62 ⋌19

7. Lokomotiv 13 5 3 5 47:53 ⋌18

8. FK Topolka 13 3 3 7 42:66 ⋌12

9. Buldoci 13 1 3 9 35:64 ⋌6

10. Bombeři 9 0 0 9 32:30 ⋌0

Autor: Vladimír Malinovský