Jste celoživotní sportovec. Jakým sportovním odvětvím jste se věnoval a na jaké úrovni?

V mládí jsem hrál lední hokej od pěti do osmnácti let za Nymburk, krajská soutěž a lehká atletika od pěti také do as somnácti let - sprinty 60m, 100m a 200m, dále skok do výšky a dálky. Ve skoku dalekém jsem dvakrát přeborník středočeského kraje, v patnácti letech jsem dal 650 cm. Momentálně se věnuji badmintonu v Sokole Milovice.

V dnešní době je hodně trendy otužování, kterému jste také podlehl. Jak se to seběhlo?

K otužování jsem se dostal náhodou, žena jezdila se synem do Poděbrad na jeho tréninky gymnastiky a čas při čekání si krátila i plaváním v Poděbradském jezeře. Jednou jsem tedy svolil a jel také. To bylo někdy v půlce října 2020, pamatuji si to, jelikož jsme všichni v rodině prodělali coronavirus.

Berete to také tak, že otužování je momentálně hodně v módě? Otužuje se hodně známých osobností…

Po pravdě, neberu. Veškerá sportoviště byla a jsou momentálně uzavřená a tohle je jedna z mála cest, jak i nadále sportovat a dělat i něco pro zdraví.

Dá se říct, že musíte otužování propadnout, nebo je to spíše o postupném zdolávání nepříjemných pocitů?

Je to kombinace obojího, nejdříve je to o zdolávání nepříjemných pocitů, první týdny to byly pouze krátké ponory na maximálně deset sekund, dvakrát, třikrát. Postupně se čas strávený ve vodě prodloužil na pět, sedm minut až na konečných deset minut. Po čase tomu člověk propadne naplno, super to bylo, když voda zamrzla. To nám k výbavě přibyla ještě sekerka a pila.

Jak dlouho se už otužujete, jak často lezete do ledové vody a jaké děláte pokroky?

Momentálně se otužuji šestý měsíc, začali jsme v říjnu minulého roku. Já osobně chodím minimálně dvakrát týdně. Pokud byl a je čas, tak až šestkrát za týden. Maximálně jsem ve vodě deset minut.

Kromě rodiny máte někoho dalšího, s kým se dělíte o svoje pocity a zážitky?

Chodím s manželkou, a postupně se k nám ještě přidali dva kamarádi, pětačtyřicet a sedmdesát let.

Pro spoustu lidí je koupání v ledové vodě absolutně nepřijatelné. Co byste těmto lidem vzkázal?

Jednoduše to zkuste a pak už jen vydržet. Kdyby mi někdo před půl rokem řekl, že se chodí otužovat do studené vody, nazval bych ho bláznem. A dnes mi to přijde naprosto přirozené. A to by jste se divili, co těch bláznů je.

Michal Toman

Bydliště: Milovice

Narozen: 22. července 1973

Zaměstnání: OSVČ, realitní makléř

Znamení: Rak

Další oblíbené sporty: baminton, lyžování

Oblíbené jídlo: řízek s bramborem

Oblíbené pití: pivo - Plzeň

Oblíbený film: The Big Lebowski a pořady o vaření

Oblíbená hudba: Wohnout – Svaz českých bohémů