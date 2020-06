Závodníci navíc svou účastí pomohli rodinám dětí s poruchou autistického spektra, středisku respitní péče Volno.

Start maratonské trati byl v 9 hodin na Kmochově ostrově v Kolíně. Čestnými startéry letošního ročníku byli paní Chwistková, ředitelka Volno a pan Václav Miler, bývalý reprezentant a mistr republiky v ultramaratonu, kteří maratonce vyslali podél veletoku Labe do lužních lesů, dále do Libice nad Cidlinou až do královských Poděbrad. S panoramatem tamního zámku byla srovnána meta půlmaratonu, kde se startovní pole otáčelo zpátky do Kolína.

Počasí bylo pekelné - vysoká vlhkost vzduchu a teploty šplhající ke třicítce. S těžkými podmínkami se nejlépe vyrovnali domácí borci, mezi muži Petr Harnoš a ženám kralovala Iva Kroužilová, kteří tak ustanovili traťové rekordy.

„Běžce čekala upravená trailová trať v příjemném prostředí s všudypřítomnou kulisou řeky Labe. Přípravy letošního ročníku jsme si s událostmi letošního jara a z toho pramenícími nejistotami opravdu užili, ale nevzdali. Kvůli nezvykle deštivému počasí posledních týdnů byly některé pasáže lužních lesů technicky náročné, slunce nastavilo teplotu ke třicítce, ale takové je zkrátka Polabí, takový je MFB MarathOn Labe,“ řekl Leoš Bešťák, předseda pořádajícího spolku.

MFB MarathOn LABE byl poprvé součástí seriálu Maratonský pohár 2020. Závod na tradiční patnáctikilometrové trati byl odstartován v 10 hodin. Mezi muži se o prvenství poměřily legendy MFB, vítěz vůbec prvního ročníku Jiří Miler a vítěz posledních čtyř ročníků Martin Kučera. Lepší momentální formu měl a vítězem běhu na patnáct kilometrů se stal Jiří Miler (Lawi Stars), který tak sesadil Martina Kučeru z trůnu MFB. Mezi ženami je vítězkou Markéta Gajdorusová z SK Chotěboř, která po loňském druhém místu vystoupila na stupeň nejvyšší.