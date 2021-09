Čelákovice - Holice 3:4

Začátek vypadal pro domácí slibně a po úvodní dvojce v podání Loffelmann - D. Matura se ujali vedení 1:0. Druhá dvojka Nesládek - Jedlička však celkem jednoduše prohrála po setech 5:10 a 4:10 a soupeř tak srovnal na 1:1. Do vedení dostala domácí první trojka Loffelmann - D. Matura - Jedlička. Po prohraném prvním setu 8:10 vyhrála oba další shodně 10:6. Vyrovnání přinesl zápas v singlu. To D. Matura nestačil na hostujícího Veselého. Další změnu skóre přinesla druhá trojka Nesládek – Loffelmann - Jedlička a střídající D. Matura a byl to on, kdo ukončil třetí set výstavní patou na 10:7. Pak však přišly horké chvilky na domácí straně a obě odvetné dvojky prohrály. Soupeř tak lepším závěrem dokráčel k zisku dvou bodů. Čelákovice se musely spokojit s jedním.

„Zápas jsme rozehráli dobře a vedli jsme 1:0 a 2:1. Konec nám však hrubě nevyšel a vítězství jsme doslova nabídli soupeři. Chyběl nám citelně Seidl, s ním bychom určitě vyhráli alespoň ještě jednu dvojku“, zhodnotil zápas kapitán Čelákovic Tomáš Loffelmann.

Sled zápasů: 1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 3:4. Čelákovice: Matura D., Jedlička, Nesládek, Loffelmann.