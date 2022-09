Kanonýr Deníku Tomáš Zima: Já v útoku? Byl to experiment trenéra

Za zmínku samozřejmě stojí výkony domácích závodnic. V kategorii jednotlivců sportovní aerobik 6 - 7 let na byůa 2. místě Sofie Novotná a na čtvrtém Eliška Podhajská. V kategorii 8 - 10 let zvítězila z jednadvaceti závodnic Karolína Veselá a v kategorii 11 - 13 let byla zlatá ze dvaceti závodnic Karolína Křižková. V kategorii duo Vanessa Hubalovská a Agáta Novotná skončilo na 3. místě. V odpolední soutěži master class si v kategorii do 7 let pro medaili přišli zacvičit nejmladší závodnice Eliška Podhajská, Sofie Novotná, Edita Prokšová, Lucie Továrková, Marijana Feherová, Linda Hellerová a Nikol Sedláčková. V kategorii 8 - 10 let se na 8. místě umístila Klaudie Kadlecová, ve finále si zacvičila Karolína Veselá, Justýna Fejfarová, Lucie Pavlíková a Anna Šreková. V kategorii 11 - 13 let skončila třetí Michaela Pospíšilová, pátá byla Anna Vaněrková, ve finále si zacvičila Agáta Novotná a v základním kole si zacvičily Eliška Točíková, Vanessa Hubalovská a Terezka Pospíšilová. „V kategorii 14 - 16 let jsme žádnou závodnici neměli, až v kategorii 17 - 25 let byla na osmém místě Alžběta Hujerová. Všem moc gratulujeme a přejeme mnoho dalších sportovních úspěchů v podzimní sezoně,“ dodala Sobotková.