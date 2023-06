V Náchodě se konalo finálové kolo soutěže v pódiových skladbách Bohemia Aerobic Tour, jednoho z posledních článků jarní sezony. I přesto, že se poděbradské týmy nemohly letos zúčastnit všech soutěžních kol, bojovaly s vervou a nasbíraly nejvyšší počet bodů.

Poděbradské závodnice v aerobiku byly opět úspěšné | Foto: Sokol Poděbrady

Skladby Latino a Devils získaly v Náchodě krásné medaile pro vítěze Bohemia Aerobic Tour 2023. Finálové kolo přineslo také samostatný závod, ve kterém Poděbrady slavily úspěch. Latino si vybojovalo další zlaté medaile, Devils tentokrát stříbrné a Rebelky si odvezly také zlaté medaile. „Blahopřejeme všem našim závodnicím a trenérům k úspěšné sezoně,“ měla velkou radost trenérka oddílu Sokol Poděbrady Monika Sobotková.

OKRES: Souboj o druhý flek měla jasně v režii Litol. Křinec schytal bůra

V Praze se konala soutěž ve cvičení podle lektora Dance/League Praha. Po delší době se poděbradský oddíl rozhodl zapojit do jiného typu soutěže. V nejmladší kategorii 5 - 6 let se ve finále představila Lucinka Továrková. V kategorii 7 - 8 let měly Poděbrady tři závodnice, které si vedly skvěle. Eliška Podhajská si přivezla zlatou medaili, Editka Prokšová bronzovou medaili a Anička Šreková obsadila čtvrté místo. V kategorii 9 - 10 let aerobiku se Klaudinka Kadlecová umístila na čtvrtém místě. „Klaudinka je všestranná závodnice, která se rozhodla zúčastnit také kategorie step, kde vybojovala krásné druhé místo. V kategorii dance obsadila čtvrté místo,“ podotkla Sobotková. Lucinka Pavlíková se dostala do finále jak v kategorii aerobiku, tak ve stepu v kategorii 9 - 10 let. Další všestrannou závodnicí je Anička Vaněrková, která si přivezla druhé místo v aerobiku, čtvrté místo ve stepu a také se dostala do finále v kategorii dance. „Blahopřejeme všem závodnicím k výborným výsledkům,“ dodala trenérka oddílu.