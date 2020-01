Teprve dvacetiletý rodák z Kostomlat získal ocenění společně se svým navigátorem Ladislavem Teplým. Oba získali na srpnovém kontinentálním šampionátu titul mistrů Evropy jako posádka motorového závěsného kluzáku. Není bez zajímavosti, že na stejném mistrovství se umístil na pátém místě otec vítěze, rovněž známý nymburský pilot Zbyněk Adam.

Novopečení letečtí sportovci roku 2019 jen těžko skrývali překvapení, o titulu nejlepších leteckých sportovců do poslední chvíle skutečně nevěděli. Ocenění převzali z rukou loňského vítěze ankety a nejznámějšího českého letce Martina Šonky. „Děkuji všem, co nám pomohli dostat se až sem, děkuji svému navigátorovi Láďovi, bez kterého by to nebylo možné a děkuji samozřejmě i tátovi,“ řekl v rozhovoru na jevišti dvacetiletý mistr Evropy Matouš Adam.

O něco zkušenější třiačtyřicetiletý navigátor Ladislav Teplý z Třebíče má ve své sbírce úspěchů i titul mistra světa z roku 2014. „Matouš je pilot od pánaboha, který má létání v genech. Doufám, že mu tak velký úspěch nezakalí zrak a nesebere motivaci do dalšího závodění. Letos v srpnu nás čeká mistrovství světa, které se koná v Česku na letišti Hosín. Bylo by prima navázat,“ komentoval ocenění i plány na letošek Ladislav Teplý.