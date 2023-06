/FOTO/ Od mala se věnuje sportu, závodně hrála volejbal. Studuje vysokou školu, pracuje v projektu Trenéři do škol, trénuje děti ve volejbale, atletice a kickboxu. Kickboxu se věnuje od konce roku 2021. A má v něm už řadu velkých úspěchů. Na nedávném mistrovství Evropy získala zlato a stříbro. To je třiadvacetiletá Markéta Burešová.

Markéta Burešová | Foto: archiv sportovkyň

Před pár dny jste vyhrála mistrovství Evropy v kicklightu, k tomu jste přidala ještě druhé místo. Je to váš největší úspěch v kariéře?

Ano, zlatá medaile z mistrovství Evropy je prozatím mým největším úspěchem. Mám z toho obrovskou radost.

Dvě bronzové placky máte také z mistrovství světa. Tento sport děláte jen jeden rok, takže to lze považovat za hodně velký úspěch…

Samozřejmě že to považuji za úspěch. Mám z toho radost, kdo by neměl. A i přesto, že jsem skončila na třetím místě, nevadí mi to. Byl to můj třetí turnaj a hned mistrovství světa, pro mě byl úspěch už jen to, že jsem se tam dokázala kvalifikovat.

Kromě toho jste vyhrála také otevřený turnaj Německa a Rakouska. Kam byste tyto výhry mezi svými vavříny zařadila?

Každý turnaj je něčím jedinečný a každá výhra je pro mě důležitá. Samozřejmě, že nedávný úspěch na mistrovství Evropy je pro mě prozatím nejcennější, ale to neznamená, že výhry na otevřených turnajích by ubíraly na důležitosti.

Závodně jste hrála volejbal. Tento sport má ke kickboxu hodně daleko…

Nejste první, koho tato kombinace překvapila (smích). S volejbalem jsem začala v deseti letech. Do té doby jsem vystřídala více sportů jako například fotbal či tenis. Volejbal mě nadchl, a tak jsem mu věnovala většinu svého času. Díky trenérovi jsem se pak dostala i do vyšší ligy. Výběrem VŠ se naše priority v týmu začaly měnit a naše cesty se začaly rozcházet. Tím skončila moje volejbalová kariéra v první lize. Volejbal jsem ale hrát nepřestala a ani to neplánuji, jsem totiž spíše společenský typ, občas ale potřebuji uniknout do ústraní, a to mi umožňuje právě kickbox.

Jak jste se ke kickboxu dostala a proč jste si tento sport vybrala?

Ke kickboxu jsem se dostala vlastně úplnou náhodou. Na jedné sportovní akci v Kostomlatech jsem se seznámila s Markétou Brožovou, která se kickboxu věnuje delší dobu a zároveň je trenérkou dětí. Zeptala se mě, jestli bych to nechtěla zkusit. Neváhala jsem, ráda zkouším nové věci. Vždy jsem v sobě měla trochu víc energie, kterou díky kickboxu můžu dostat ven (smích). Díky Markétě jsem poznala a začala dělat sport, který ve mě probudil nový impuls.

Jste aktivní závodnicí, ale také trénujete děti na atletice, volejbale a kickboxu. Co vám trenéřina dává?

Tak převážně je to v jistých chvílích pro mě odreagováním. Práce s dětmi mě baví, ráda je učím novým věcem.

Kdo vás nejvíce podporuje a co naše úspěchy říkají vaši nejbližší?

Mám kolem sebe úžasné lidi, které moje úspěchy těší. Občas sice nechápou, proč se věnuji tomuto druhu sportu, ale i tak ze mě mají radost. S rodinou je to dost podobné, ze začátku radost moc neměli, ale když vidí, že mě to opravdu baví, podporují mě a sdílí to se mnou (smích).

Jaké jsou vaše další sportovní cíle?

V září tohoto roku máme v plánu další mistrovství Evropy a to ve Skotsku. Určitě bych se chtěla probojovat na nejvyšší stupínek, a tak k tomu budu taky na trénincích přistupovat. Musím na sobě ještě hodně pracovat. Před Evropou ještě trenér nějaké závody určitě naplánuje, abychom se mohly po delší letní pauze aklimatizovat znovu na ten závodní režim i tady se budu snažit dosáhnout nejlepšího.

VIZITKA

Bydliště: Lány, Kostomlaty nad Labem

Narozena: 14. ledna 2000

Zaměstnání: student

Znamení: Kozoroh

Záliby: sport, vaření, přátelé

Oblíbené jídlo: miluju veškeré jídlo

Oblíbené pití: gin tonic, káva