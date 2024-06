/FOTO/ Tanec je pro ně obrovská vášeň, propadli mu a mají z něho také velkou radost a nemalé úspěchy. Sice o sobě tvrdí, že nejsou profíci, ale to není až tak podstatné. Manželé Martina a Michal Bernhardtovi z Milovic se mu věnují, jak to jen jde, pořádají rovněž kurzy pro další zájemce. A to není málo. „Jen děláme, co nás baví a snažíme se to ve zdraví přežít,“ shoduje se sympatický manželský pár.

Dá se říci, že v poslední době se na vás valí jeden úspěch za druhým. Jak si to užíváte?

Martina: Je to příjemný pocit. Když už si myslíte, že jste ze sebe vydali všechno a věnovali jste tomu tolik času a úsilí, pak je úspěch odměnou. Nakopne vás to a vybičuje k dalšímu levelu.

Vy jste vyjeli na jednu ze svých prvních profesionálních soutěží a hned jste získali druhé místo v Pardubicích. To je obrovský úspěch, že?

Michal: Byla to druhá a zatím poslední soutěž. První soutěž v Jičíně v listopadu loňského roku jsme pojali jako charitativní akci. Takže jsme se rozhodli všechny body, které se dají získat, věnovat našim tanečním kolegům (smích). Bohužel kvůli různým zdravotním komplikacím jsme se dalších soutěží účastnit nemohli. Ale teď už se připravujeme na podzimní sezonu, na kterou se moc těšíme.

Martina: Je to úspěch především pro nás samotné. Že jsme překonali sami sebe a šli do toho. Zkrátka, proč to nezkusit.

Michal: Kdyby nám někdo třeba před rokem a půl řekl, že budeme takto někde soutěžit a vystupovat na pódiu třeba na Sokolském plese nebo jiné akci, tak bychom si mysleli, že se zbláznil. Na druhou stranu díky tomu, že jsme byli různými lidmi pozitivně motivováni, abychom do toho šli, tak jsme se postupně otrkali a už při vystupování nejsme tolik nervózní. A navíc už navždy budeme zapsáni v našem domovském Tanečním klubu FIS jako jeho první seniorský pár.

Je pro vás druhé místo ze soutěže motivací do dalších tréninků a berete to jako velký závazek?

Martina: Motivace je to určitě velká. Jednak vidíte, že dřina na trénincích se vyplatí a na druhou stranu je to i příjemný relax od všedního shonu.

Michal: To určitě a je fajn vidět, jak to na soutěžích chodí. Zatím jsme se nesetkali s nikým, kdo by druhému nepřál a získali mnoho nových přátel. Seniorské soutěže jsou trochu něco jiného než soutěže dospělých a juniorů, není tam tolik rivality. A v naší kategorii Senioři II, tedy tanečníci nad 45 let, už jde často o to hlavně dotančit a přežít to.

Není to tak dávno, co jste získali titul Sokol roku v kategorii Kulturní počin za tančírny po republice. Co je pro vás více, druhé místo na soutěži nebo toto ocenění?

Martina: Řekla bych, že jsou to dvě rozdílné věci. Soutěže jsou především o nás dvou. Překonáváme sami sebe. Dostáváme se ven z komfortní zóny. Překonáváme trému, nervozitu nebo i bolest svalů a kloubů (smích). Tančírny jsou pro nás spíš společenská setkání. Dáváme prostor dalším lidem, kteří rádi tančí. Ať už jsou to začátečníci nebo profi tanečníci. Ani na věku nezáleží. Tančí s námi mladé páry, ale i důchodci.

Proč jste do toho vůbec šli?

Martina: Tančírny jsme začali pořádat hlavně kvůli tomu, že nebylo kde si zatančit. Na plesech vám zahrají dvě tři polky, párkrát jive, možná dvě cha-chy a zbytek se tančí spíš stylem disco. Když už se rozhodnete jít do tanečních pro dospělé, pak do pokračovaček, atd., tak na konci dubna nebo května zjistíte, že další taneční máte až v říjnu. Za tu dobu většinu kroků zapomenete. Proto jsme chtěli udělat něco, co těmto tanečním nadšencům pomůže dál pokračovat. A nejen to, i když se v neděli v tanečních něco naučíte, tak ve středu už nevíte, jak ty kroky nebo figury byly. A doma v obýváku moc prostoru na zkoušení není.

Takže opakování je matka moudrosti…

Martina: Na našich Tančírnách si lidé zopakují, co se naučili, popřípadě se naučí něco nového. Vzájemně si předáváme své taneční zkušenosti a navazujeme nová přátelství. Kromě Tančíren ještě každou středu pořádáme Latino tance. Pod vedením profi trenérů probíhají v tělocvičně v Lipníku. Tančíme tam Salsu, Argentinské tango a Bachatu. A jako bonbonek připravil náš trenér Tomáš Hoření na závěr „tanečního roku“ pár figur do Pasodoble.

Michal: A rádi se účastníme i jiných Tančíren a tanečních párty. Jezdíme za přáteli do Kvapíku v Jirnech, občas si zatančíme Salsu a Bachatu v Mladé Boleslavi, kde máme přátele v Salsa La Familia, pěkné akce jsou v Poděbradech na kolonádě, kde se tančí Milonga (tango) a nyní se chystáme na Salsa párty, která se pořádá v Hradci Králové. Díky tomu se seznamujeme s mnoha skvělými lidmi.

Z výčtu vašich úspěchů to ale není všechno, oceněni jste byli také jako Sportovec roku města Milovice v kategorii trenér a sportovec. Další skvělý triumf…

Martina: To ano. Chtěli bychom poděkovat všem, kteří nám poslali svůj hlas.

Michal: Nešlo by to bez všech našich přátel, kteří nás podporují a hlavně s námi tančí. Ale přes všechna pozitiva bojujeme s jednou negativní věcí, a kdyby se ta povedla odstranit, tak bychom měli získat titul, který ještě nebyl nikdy předán. Nevím, jak ho nazvat, ale moc žen by chtělo tančit a nemají s kým. Nás skvělých chlapů, co chce tančit, je strašně málo (smích). Takže kdybychom přišli na to, jak chlapy pozitivně donutit tančit, tak bychom určitě byli u žen nesmírně populární.

Vaše cesta k těmto trofejím byla zpočátku poněkud trnitá. Snili jste o své tančírně, než jste se tak říkajíc „chytli“ v Sokole. Jak se to seběhlo a máte nyní podmínky, jaké jste si představovali?

Martina: Byla to vlastně náhoda.

Michal: Nikdy nešlo o trofeje. Jde o to, že člověk dělá něco, co ho baví a naplňuje. Jediné, o čem jsme snili, bylo naučit se alespoň trochu tančit a cítit se u toho dobře. To ostatní přišlo samo. Zpočátku bylo velkým úspěchem už jen třeba jenom poznat, jaká skladba se hraje.

A kdy to tedy všechno začalo?

Michal: Vše vlastně začalo oslavou v lednu 2019, kde jsme se s kamarády rozhodli, že začneme od podzimu chodit do tanečních. No a dopadlo to tak, že jsme celkem tři roky chodili do tanečních Taneční školy Fis v Benátkách nad Jizerou. Mezitím se potkali se skvělými lidmi Sokola Milovice a v rámci něj došlo k založení Tanečního oddílu, který vedeme. Podmínky máme skvělé, všichni nás podporují a my se to snažíme vracet.

Kromě toho, že se připravujete sami na závody, věnujete se také učení základů tance pro veřejnost, připravujete rodiče na maturitní plesy nebo děláte kurzy před plesovou sezonou. Je zájem veřejnosti velký?

Michal: Zájem je vždy největší před plesovou sezonou. Jinak díky velikosti našich tanečních prostor je zájem tak akorát. A jsme rádi, že k nám jezdí i páry z jiných měst než jen z Milovic.

Stíháte kromě tance vůbec ještě něco jiného nebo vám bere veškerý volný čas?

Martina: Snažíme se stíhat i něco jiného. I když tanci věnujeme většinu volného času. Já například každé úterý pomáhám v Sokole cvičit děti na Všestrannosti. Nebo chodím na kurz angličtiny.

Michal: Moc se toho už stíhat nedá. Ale pěstovat citrusy, palmy a fíky a asi třikrát týdně trénink ve fitku stíhám (smích). Jinak jen pro představu, po většinu roku se tanečním tréninkům, našim Tančírnám i tam, kde jsme jako hosté, věnujeme i šestkrát týdně.