Síla šachové hry je věčná. Nejenže dává dětem určitou vnitřní svobodu limitovanou pravidly, ale rozvíjí také kreativitu, smysl pro dlouhodobou strategii i okamžitou taktiku. Učí trpělivosti, odpovědnosti za svá rozhodnutí a nabádá k poučení se z proher. Tohle všechno si pak děti nesou v sobě i mimo šachovnici.

Mladí šachisté z lyských škol byli úspěšní | Foto: Foto: Šachy Lysá

Děti ze ZŠ Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem a ZŠ J. A. Komenského Lysá nad Labem vyrazily reprezentovat v zelených dresech svoji školu do Neratovic. Zvýšený zájem dětí svědčí o úspěchu projektu Šachy do škol v ČR. Ze všech základních škol Středočeského kraje se kvalifikovalo šestnáct nejlepších škol prvního stupně. Každá škola mohla nasadit do přeboru čtyři hráče a dva náhradníky. Školní mužstva se utkala v sedmi kolech švýcarským systémem.