Po loňském druhém místě na tradičním turnaji v Bělé pod Bezdězem přijeli starší žáci klubu Házená Poděbrady do stejného města zahájit zápasy nového roku. Po dlouhém čekání byli zápasově vyhladovělí, a na turnaj se velmi těšili. A také si odvezli bronzové medaile.

Starší žáci klubu Házená Poděbrady na turnaji v Bělé pod Bezdězem | Foto: Házená Poděbrady

Turnaj se hrál ve dvou základních skupinách po třech týmech. Tým, který obsadil v základní skupině 3. místo, hrál s třetím týmem druhé skupiny o celkové 5. a 6. místo. Obdobně týmy na druhém místě hráli o celkové třetí a čtvrté místo a vítězové skupin o celkové první a druhé místo.

Jako první v základní skupině čekal na poděbradské hráče tým České Lípy. Z počátku byla znát nerozehranost obou týmů. Tým z lázeňského města měl problém s obranou činností. „Obraná fáze nás trápí po celou sezónu. Obrana jednotlivých hráčů nebyla důsledná a dostatečně agresivní. V útoku naši hráči dokázali několikrát rychle skórovat a soupeř se trápil s přesností střelby,“ uvedl trenér poděbradského oddílu házené Tomáš Vejvar. Díky tomu si poděbradští házenkáři vybudovali během prvního poločasu až čtyřbrankový náskok. Nedůsledná obrana a zlepšená střelba soupeře však postupně umazávala náskok, takže do přestávky se ztenčil jen na dva góly. Druhá půlka v obraně nepřinesla zásadní obrat. „Na ruce našich hráčů se však se ztrátou náskoku přilepila nervozita. Ta způsobila nepřesnou a leckdy naivní střelbu z dálky. Kvůli tomu naši hráči zápas ztratili poměrem 18:21. Tím se bohužel vzdálila možnost obhajoby loňského druhého místa,“ litoval kouč.

Sokoleč uvolnila Peterku do Čáslavi. Je to obrovská ztráta, přiznal Provazník

Jistou naději na postup z prvního místa přinášel vyrovnaný zápas České Lípy proti Lounům. Nakonec však Česká Lípa vítězství v tomto zápase udržela, tak poděbradští házenkáři mohli hrát už jen o druhé místo v základní skupině s Louny. Trenér nabádal ke zvýšení agresivity v obraně. To si hráči vzali k srdci a bylo to na hřišti znát. Lounům se vůbec nedařilo přes důslednou obranou činnost každého jednotlivce procházet, a tak si hráči Poděbrad hned na začátku vypracovali náskok 5:0. Lounští hráči se sice snažili dobývat poděbradskou obranu ta však až na pár výjimek držela a v útoku se dařilo přidávat náskok. Výsledek zápasu vyzněl jasně pro Házenou Poděbrady 28:21 a tým mohl jít do zápasu o celkové třetí místo.

V posledním zápase narazil na domácí tým Bělé pod Bezdězem. První poločas opět ukazoval některé nedostatky v obraně a nervozita znova zastavovala útoky Poděbrad. V poločase prohrávaly 10:15. Již v 8.minutě druhého poločasu bylo skóre srovnané. Byla však znova vidět nervozita, proto si trenér vzal oddechový čas, aby nervózu setřásl. Ještě minutu před koncem vedl tým Bělé 20:22. Poděbradským hráčům se ale podařilo v poslední minutě vstřelit dvě branky a žádnou nedostat. Zápas tedy skončil remízou 22:22. Podle turnajových regulí přišly na řadu sedmimetrové hody. Každý tým vybral tři střelce. Za Poděbrady byli vybráni Séba Martinec, David Macan a Petr Čížek. Séba s Petrem své hody proměnili. Brankář Matěj Beneš ukázal své kvality a soupeřovy dva hody zlikvidoval. Tím propuklo u poděbradských ohromné nadšení z těsného vítězství. Rádi si pak došli pro pohár za třetí místo a sladké odměny.

Hokejistům Nymburka sezona končí. Tým vyvedlo z rovnováhy zavření zimáku

Poděbradský tým nastoupil ve složení Matěj Beneš a Mirek Braňka v brance. Na křídlech hráli Sebastián Martinec, Ondra Beneš, Kristian Macan a Filip Urbánek. Na pivotu se střídali Saša Evpak a Daniel Urban. Na spojkách se představili Petr Čížek, David Macan, Filip Málek a Kristián Malich. Na střídačce byl trenér Jiří Myslivec.

Příští utkání, tentokrát již v rámci 1. středočeské ligy, čekají poděbradské starší žáky 17. března v Hostivici.