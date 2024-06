Na poslední závod se velice těšil poděbradský nejmladší fitness tým Disco, který vstupoval do soutěže z prvního místa. A toto umístění děvčata i obhájila. „Ze závodu si holky odvezly zlaté medaile a zlatý pohár za vítězství v lize,“ uvedla Monika Sobotková, trenérka Sokola Poděbrady.

Starší kolegyně z týmu Skotsko již tak jednoznačné naděje neměly. Do ligového finále šly ze čtvrtého místa. Předvedly ale výkon hodný vicemistryň Evropy. Svoji kategorii vyhrály, v celkové lize se posunuly na první místo a zlatý pohár byl opět v moci poděbradských závodnic.

Španělky ve stejné kategorii obsadily páté místo. V celkové lize se pak umístily na čtvrté pozici. „Chtěla bych tento tým moc pochválit, celou sezonu se potýkal s různými problémy, nemocemi a dvě děvčata dokonce sezonu předčasně ukončila. Zbytek týmu se však snažil a bojoval ´lví silou´ na každém závodě. Dívky všem ukázaly svoji týmovost a to, že někdy opravdu nejde jen o medaile.“ chválila družstvo Sobotková.

Fitness tým Divas vylepšil své umístění z mistrovství Evropy ve Švýcarsku a tentokrát zakončil sezonu na druhém místě. V celkovém hodnocení ligy si přivezl bronzový pohár.

„Děkujeme za vydařenou sezonu, která byla velmi náročná pro všechny zúčastněné. A kdo by řekl, že teď se chystáme odpočívat, tak by se mýlil. My jsme přece Sokolky, a tak se samozřejmě těšíme na 17. Všesokolský slet 2024,“ řekla trenérka poděbradského Sokola. „Jsme velmi pyšné na to, že si nás organizátoři vybrali mezi nejlepší sportovce a dali nám možnost vystoupit v úterý 2. července v O2 Fortuna Aréně v rámci sletového programu O2 GALA. Až potom budeme mít vytoužené prázdniny,“ pokračovala Sobotková.

Do Prahy na cvičení podle lektora v kategorii aerobik, dance a step, soutěž Aerobic-Dance League, se vydalo osm poděbradských závodnic. Nejmladší Emička JIrková v kategorii do 5 let, Terezka Skřivánková, Marijánka Feherová a Dominička Beranová v kategorii 5 - 6 let. V kategorii 7 - 8 let si v kategorii aerobik první místo přivezla Editka Prokšová, zvládla i kategorii step a zde získala stříbro. V další věkové kategorii 9 - 10 let měly Poděbrady dvě závodnice - Elišku Podhajskou na 5. místě a Klaudinku Kadlecovou ve finále kategorie aerobik i step. Lucinka Pavlíková si zacvičila dokonce všechny tři disciplíny - aerobik, step i dance. Vše zvládla na finálové úrovni. „Moc blahopřejeme a všem našim závodnicím,“ dodala Monika Sobotková.