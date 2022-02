„Jsem moc rád, kolik peněz se pro Terezku vybralo. Loni jsme vybírali pro kutnohorské záchranáře, letos pro rodinu Terezky Doudové a za oba ročníky se podařilo získat více jak sto tisíc korun,“ prozradil předseda Olympia Spartan Training KH Michal Pavlík, který celou akci se svým klubem inicioval: „Letos se k nám poprvé přidali i ostatní sportovní kluby a spolky. Všem moc děkuji a věřím, že příští rok padne hranice sto tisíc korun.“

Sportovci nakonec nasbírali celkem 17.407 kilometrů během prvních jednatřiceti dní roku 2022. Největší porci kilometrů naběhali Kamil Popelák (408 km) a Tomáš Macháček (401 km). Celková vybraná částka byla nakonec nad očekávání – 85.895 Kč. Peníze předali zástupci spartanů v neděli na Olympii celé rodině.

Ke spartanům se přidali zejména fotbalisté A týmu Sparty Kutná Hora, kteří ve své kabině vybrali 26.600 korun. Nejvíce daroval útočník Dalibor Cimr. Rovných dvanáct tisíc. „Neměl jsem dobrý rok 2021. Potkalo mě několik osobních tragédií, proto jsem se rozhodl, že nový rok začnu lépe a pozitivně,“ řekl štědrý dárce.

Terezce přispěly také spolky jako Club Deportivo Kutná Hora, STG Kutná Hora, plavci Sparta Kutná Hora, firma czechmania.cz, běžci ze skupiny Rozběháme Kutnou Horu, ale také atleti z SKP Olympia Kutná Hora. Podle místopředsedy Tomáše Kaprálka zvolili atleti jiný způsob: „Jelikož děti ještě tolik kilometrů nenaběhají a spíše je důležitější docházka, rozhodli jsme se dělat čárky a každou účast na lednových trénincích jsme násobili pětikorunou.“

Při nedělním předání se maminka Terezky Radka Doudová neubránila slzám dojetí: „Je to hustý. Jsem Kutnohoračka a znám spoustu lidí, ale jsem v situaci, ve které jsem nikdy být nechtěla. Když se sejde tolik lidí, kteří chtějí pomoct, tak je to strašně hezké. Vybralo se opravdu moc peněz, které pro Terku nedokážu vydělat. Když máte nemocné dítě, tak vás takové věci trápí. Zkrátka nemáte peníze na to, abyste jí mohli poskytnout komfort a bezpečí.“

Peníze investuje rodina také do rehabilitací Terezky. „Jezdíme do Prahy na speciální neuro-rehabilitace, které udržují Terku v jejím komfortu. Zatuhlé svaly a klouby prostě bolí. Naším úkolem je udržet ji bez bolesti,“ vysvětlila Radka Doudová.

V lednu roku 2023 bude Olympia Spartan Training pomocí výzvy #kazdykmsepocita pomáhat dál. Štafetu předá právě Radka Doudová. Ona nyní vybere kutnohorskou rodinu, která podobnou pomoc také potřebuje.