Letos jste už dvakrát závodil, jak se vám zatím vede?

Byly to spíš takové testovací starty. Nejdřív jsem při extralize v Ostravě běžel dvoustovku za 21,40 a tento týden na mítinku v Turnově třístovku v osobním rekordu 32,91. Na to, že se tam závodilo v chladnu a mokru, mě výsledek příjemně překvapil.

Co kvalitní čas z Turnova naznačuje do startů na vaší hlavní trati?

Signalizuje, že se příprava na sezonu povedla. Teprve ale za čas se ukáže, co se z toho může urodit.

Příští týden vás čeká ikonický mítink Zlatá tretra Ostrava. Už jste tam někdy závodil?

Jen v předprogramu. Tentokrát bych měl běžet se všemi hvězdami v hlavním čase, a to je pro mě splněný sen. Ve Vítkovicích se mi vůbec dobře závodí. Zaběhl jsem si tam i osobní rekord 46.00.

Bude to výzva, abyste tuto hranici v kvalitní konkurenci pokořil a váš nejlepší čas začínal číslicí 45?

To určitě bude… (usmívá se) Ale popravdě zatím netuším, kdo by měl v Ostravě ze světové špičky nastoupit. Akorát vím, že bych se tam měl utkat a českou čtvrtkařskou jedničkou Patrikem Šormem.

Věkově jste se už definitivně posunul mezi dospělé atlety. Jaké máte pro netradiční sezonu se dvěma vrcholy plány?

Jak jsem zmínil, bude to vylepšení osobáku. V červenci bych se minimálně se štafetou rád podíval na mistrovství světa do Eugene a v srpnu na mistrovství Evropy v Mnichově. Tam už má naše štafeta zajištěný start z předchozí sezony. Samozřejmě není jisté, jestli budu v sestavě, ale pokusím se na oba šampionáty získat pevné místo v české top 4.

Jak se díváte směrem k červnovému mistrovství republiky?

V posledních dvou letech jsem ho vyhrál, a tak by nebylo od věci, abych si to ještě jednou zopakoval. (usmívá se)

Od zimy vás vedle vaší dlouholeté trenérky Hany Větrovcové vede i Ladislav Lála. Jak se vám tato „střídavá péče“ osvědčuje?

Mně se to líbí a jsem spokojený. Vlastně pokračujeme v tom, co nám fungovalo s trenérkou, ale zároveň jsme do přípravy přidali další aspekty, které ji ještě vylepšují a posouvají. Pro mě to je nový impuls. Pan Lála má trochu jiný úhel pohledu a zatím nám to dobře funguje.

Kdo bude na Kladno hází závodit



Muži

100 m: Andrew Robertson (Velká Británie) 10,10 s

400 m: Mazen Al Jassin (Saudská Arábie) 45,16 s



Ženy

výška: Christina Honsel (Německo) 192 cm



pozn.: výkony u jmen závodníků značí osobní rekordy