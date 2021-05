„Navenek to sice vypadá, že se to seběhlo rychle, já si ale s touto myšlenkou pohrával delší dobu,“ prozradil devatenáctiletý talent, jenž bude pod vysokou sítí pokračovat, ne však na profesionální úrovni.

Zkušenost z nepříliš úspěšné uplynulé sezony v podání Kladna byla také jedním z důvodů konce jeho ročního působení. „Dalším bylo, že jsem přestal vidět v profesionálním volejbalu smysl. Nabral jsem pocit, že takový životní styl není pro mě,“ podotkl s tím, že podstatným bylo také zklamání z výkonů juniorské reprezentace na evropském šampionátu, který bezprostředně předcházel startu extraligy.

Jak přiznal, roční zkušenost z Kladna byla smíšená. „Nemohu ale házet jakoukoli negativní zkušenost jen na klub. Víceméně udělal vše, abychom během složitého ročníku fungovali, co nejlépe to šlo,“ uznal.

Účast na zmíněném evropském šampionátu mu nedovolila letní přípravu s Orly, a když se k tomu přidá karanténa, která Orly provázela na začátku sezony, bylo pro něj mnohem těžší si v týmu získat pozici.

„Každopádně sezona obecně nebyla úplně špatná, to bych lhal, proto ji nemohu označit za hlavní důvod konce mé profesionální kariéry,“ uvedl mladý univerzál, jenž upoutal pozornost fanoušků Orlů ve čtvrtfinále play off proti Karlovarsku.

Proti pozdějšímu mistru dokázal zaskakovat za mnohem zkušenějšího Filipa Křesťana. „Ke konci sezony jsem šanci dostával a také jsem si to opravdu užil. O tom není pochyb,“ řekl a uznal, že na začátku sezony nebyla jeho výkonnost dostatečná a od toho se odvíjela jeho herní využití. I tato skutečnost ho přesvědčila, že to není cesta, po které by se chtěl vydat.

V lednu ukončil angažmá v Kladně i jeho starší bratr Vladimír, který dal přednost studiu a volejbal zatím odsunul na vedlejší kolej. „Jeho odchod ale neměl na mé rozhodnutí žádný vliv,“ konstatoval Jiří Mikulenka. Oba přišli k Orlům z Příbrami, s volejbalem však začínali v SK Kometa Praha.

O úplný konec kariéry se u Jiřího nejspíš nejedná. Rád by si zahrál druhou nejvyšší soutěž za Dobřichovice, kde letos hostoval z Kladna. První liga se však vůbec nerozjela, takže další zápas si do prvoligové sbírky nepřidal. Zůstaly v ní pouze duely v barvách MFF Praha, kde dva roky hostoval z Příbrami.

Aktuálně se věnuje beach volejbalu a hlavně má velkou radost, že se dostal na pro něj prestižní vysokou školu. Na Univerzitě Karlově bude studovat na fakultě sociálních věd institut ekonomických studií.

„Splnil se mi sen. Byla to moje první volba,“ přiznal a doplnil, že vrcholovému sportu už dal dost šancí. Až čas prý ukáže, zda únavu z přemíry volejbalu pramenící z tří náročných sezon neměl raději překonat.