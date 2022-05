Zápas, to byla jedna velká loterie. Vedení 1:0, prohra 2:3 a nakonec výhra 6:4. Vše nastartovala první dvojka Kolenský, Flekač. Ve třech setech přehrála hosty, když vše ukončoval ve třetím setu úspěšný blok Kolenského. Na 2:1 zvýšila první trojice Kolenský, Spilka, Holas. Po setech 10:8 a 5:10 se rozhodovalo ve třetím. Za stavu 9:9 Kolenský zahrál zatáčku, kterou Spilka šlápl. Vsetínští pak šli do vedení 2:3 po výhrách v druhé trojce a vložence. Stav na 3:3 srovnal v singlu Kolenský. V prvním setu prohrával 8:9, ale na devítkách ukončil vydařenou patou. Ve druhém prohrál sice 3:10, ale vše si vynahradil ve třetím. Vsetínského Bílého porazil 10:8. Devátý bod přidal patou a desátý po soupeřově útoku do pásky. Vedení 4:3 zařídila odvetná trojice Holas, Spilka, Kolenský. Ve třech setech přehrála poměrně jednoduše Vsetínské 10:8 a 10:5. Odvetné dvojky byly ze strany Čelákovic opravdu parádní. Nejdříve Flekač, Kolenský a střídající Nesládek ve třech setech pokořili Chalupu s Ftačníkem po setech 8:10, 10:8 a 10:9 a poté Holas, Spilka a střídající Löffelmann ve dvou setech porazili Andrise s Bílým 10:9 a 10:7, když poslední bod zaznamenal mladý Löffelmann vydařeným blokem.

„Myslím, že jsme sehráli velmi kvalitní utkání, ve kterém se projevila i za nepříznivého stavu po vložené dvojce naše bojovnost a touha po celkovém vítězství. To jsme v minulých zápasech postrádali. Chtěl bych vyzdvihnout výkon Michala Kolenského, který vyhrál všech pět utkání. Pomohla i změna v sestavách, kterou udělal trenér Spilka,“ zhodnotil zápas kapitán Čelákovic Martin Flekač.

Sled zápasů: 1:0, 1:1, 2:1, 2:3, 4:3, 4:4, 6:4. Čelákovice: Spilka, Flekač, Kolenský, Holas, Bareš, Löffelmann, Čuřík, D. Matura, Seidl, Šafr, T. Matura, Nesládek, Seidl.

Plazy - Čelákovice 2:6

V předehrávce 11. kola to byl skvělý souboj hned od úvodního hvizdu. Potvrdily to první dvojky, ve kterých čelákovičtí nohejbalisté vždy po třech setech strhli vedení na svou stranu. Spilka s Holasem ve třetím setu Spilkovou smečí vyhráli 8:10 a ve druhé dvojce také ve třetím na 7:10 ukončil Kolenský kraťasem po vyběhnutí míče Flekačem. Slabší chvilku si vybrali hosté v následujících trojkách, které shodně prohráli 2:0 na sety. Pak však přišla šňůra čtyř výher Čelákovických a domácí měli po naději na zisk bodu. Ofenzivu začala vložená dvojka, která porazila Knytla s Marečkem dvakrát 4:10. Se zájmem byl očekáván následující singl. V něm Kolenský oplatil prohru z domácího zápasu Kučerovi a ve třech setech 8:10, 10:8 a 9:10 zvýšil náskok na 2:4. Odvetná trojka vedená Spilkou s Holasem, Kolenským a střídajícím Löffelmannem ve třech setech zdolala trojku domácích, když ve třetím setu na 7:10 zablokoval Kolenský Zelbu. Šestý bod přidala druhá trojice Flekač, Nesládek, Šafr. V obou ukončoval domácí Kučera. V prvním setu na 8:10 smečoval pod sebe, ale na vlastní půlku a ve druhém na 6:10 trefil na útoku jen pásku saka. Čelákovice si tak z horké půdy Plazů vezou zaslouženě oba body.

„Obával jsem se, že po sobotní tahanici se Vsetínem na nás padne únava. Nicméně k utkání jsme přistoupili zodpovědně, což jsme dodrželi po celou jeho dobu. Klíčovým moment byla výhra Michala Kolenského v singlu. Dalším pozitivem bylo zapojení Löffelmanna a Nesládka do trojice. Oba zahráli nadstandardně, chválím,“ zhodnotil zápas kapitán Čelákovic Martin Flekač.

Sled zápasů: 0:2, 2:2, 2:6. Čelákovice: Spilka, Flekač, Kolenský, Holas, Bareš, Löffelmann, Čuřík, Seidl, Šafr, T. Matura, Nesládek.