Na všechny své svěřenkyně je trenérka a předsedkyně ASCR Karolína Soukupová nesmírně pyšná. „Za necelé dva roky existence klubu je až neuvěřitelné, jaké krásné výkony slečny dokázaly na závodech předvést. Mnoho z nich začalo mnohem později, přesto sledovat jejich jízdy byl zážitek. Celý závod byl skutečně krásným zážitkem pro nás všechny,“ měla radost Soukupová.

Závod byl zároveň nominačním závodem na 1. Mistrovství České republiky, které se uskuteční koncem května opět v Mostě. Ten musí proběhnout na stejném místě, jelikož ASCR nemá vhodný prostor pro pořádání mistrovských závodů.

Nominace na mistrovské závody bude do 14 dní určena Českým svazem kolečkového krasobruslení. MČR by se za sadský klub mělo pravděpodobně zúčastnit 6 sólistek a 1 quartet.

