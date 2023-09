U soupeře vyhráli, doma pro změnu padli. Série play off extraligy nohejbalistů mezi celky Spartaku Čelákovice a Startem Praha je po dvou zápasech vyrovnaná. Čelákovickým nevyšel po dobře rozehraném klání konec a poslední čtyři zápasy prohráli, když neuhráli ani jeden set.

ilustrační foto | Foto: Michal Němec

Čelákovice - SK Start Praha 3:5

Úvod vyšel domácím hráčům parádně a po dvojkách vedli 2:0. Nejdříve Nesládek s Holasem a střádajícím Spilkou vybojovali v třísetovém utkání první bod. Po prohraném prvním setu 9:10 přišel zlom ve druhém, ve kterém ukončoval na 10:8 Holas mezi polaře. Ve třetím zabodoval ve prospěch domácích hostující Tůma autem při servisu. Ve druhé dvojce nastoupil Flekač s Kolenským a s alternujícím D. Maturou. Po setech 10:9 a 8:10 se šlo do třetího, ve kterém domácí stále vedli a nakonec nachytali Chalupu, který po smeči minul kurt o „parník“. Poté přišla prohra první čelákovické trojice 1:2, ale vše napravila druhá v podání Šafr, Flekač a Spilka. První set sice prohráli 9:10, aby ve druhém otočili z 5:7 na konečných 10:7. Ve třetím na devítkách ukončil Spilka kraťasem na Ungermanna. A to bylo ze strany Čelákovic vše. Následovala série čtyř proher v řadě a bylo vymalováno. Rozhodnutí tak padne 17. září od 13 hodin na Startu Praha.

„Na třísetové zápasy jsme vyhráli 3:2, což může být slabá útěcha. Začali jsme dobře a vedli 2:0, dobře to vypadalo i po trojkách, ale po singlu se to nějak zvrtlo a ve zbylých utkáních jsme nebyli schopni uhrát ani set. Musíme se z toho oklepat a do třetího zápasu jít s čistou hlavou,“ zhodnotil zápas kapitán Čelákovic Martin Flekač.

Sled zápasů: 2:0, 2:1, 3:1, 3:5. Čelákovice: Spilka, Flekač, Kolenský, Holas, Bareš, Löffelmann, Čuřík, D. Matura, Seidl, Nesládek.

Druhé čtvrtfinále: SK Liapor Karlovy Vary - SKN Žatec 5:3, na zápasy 1:1

O sestup: NK Austin Vsetín - TJ Plazy 5:4, na zápasy 1:0