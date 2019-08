Výbor deblového oddílu informuje. Vydání knihy mixů, v pořadí již druhého literárního autorova počinu s převážně deblovou tématikou, je na spadnutí!

Ilustrační foto | Foto: Foto: Jiří Janků

Čas se konečně naplnil a kniha s výše uvedeným názvem stojí těsně před svým vydáním a křtem. Jedná se o zhruba třistastránkový sportovní dokument, který obsahuje více než stovku fotografií a na němž deblový pedagog intenzívně pracoval téměř tři roky. Ústřední část díla tvoří podrobné zmapování smíšeného volejbalu a republikového deblového mistrovství v rámci nymburského regionu posledních třiceti let (včetně solidního bonusového materiálu, týkajícího se J. Hradce, V. Meziříčí a Č. Budějovic). Nutno ještě poznamenat, že se jedná, a to především v případě volejbalových deblů, o ryze českou záležitost, která nemá na světovém sportovním poli obdoby. Hodnocení turnajů a jejich specifika, jména spousty známých osobnosti z Polabí, spolu s jejich psychologickými profily či charakterovými vlastnostmi i sportovními schopnostmi a úspěchy, dvorany slávy, výsledkové statistiky, pravidla, zajímavosti, metodické pokyny, odborné rady, slangové výrazy i veselé historky z deblového podsvětí či volejbalového natáčení. To vše nalezne čtenář v tomto specifickém sportovním dokumentu. Na rozdíl od své deblové prvotiny se zde autor podstatně více zaměřuje na psychologii sportu i postav a s chutí sobě vlastní podstatně více popouští uzdu své literární fantazii.