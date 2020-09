Největší hvězdou bude trojnásobná olympijská medailistka v hodu oštěpem Barbora Špotáková. „Podzim jsem vždycky měla ráda, však jsem světový rekord hodila 13. září,“ připomněla před časem dvanáct let starý závod ve Stuttgartu.

Své tvrzení jablonecká rodačka naplnila minulý týden, když na Zlaté tretře zazářila výkonem 65,19 metru. Tím si svěřenkyně trenéra Jana Tylčeho mimochodem vytvořila osobní rekord od návratu po druhé mateřské dovolené.

„Na Sletišti házím moc ráda. Vzpomínám na prvního června, že tam po koronavirové pauze začínala letošní sezona. Povedl se mi krásný výkon, správně jsem tehdy vykročila,“ vzpomněla na triumf devětatřicetiletá atletka žijící v nedaleké Unhošti.

Fanoušci by si neměli v 16.15 nechat ujít začátek závodu, v němž budou startovat i další známé oštěpařky. „Nastoupí i Nikola Ogrodníková,“ prozradil ředitel mítinku Jakub Kubálek účast předloňské vicemistryně Evropy.

Konkurenci domácím závodnicím by měly dělat Madara Palameikaová z Lotyšska, mladá Řekyně Elina Tzengoová a Polka Maria Andrejczyková.

„Bude to skvěle obsazený závod. Diváci by se pak měli soustředit na kouli mužů s Tomášem Staňkem,“ upozornil Kubálek na souboj silných mužů, který odstartuje v 17.40.

Český rekordman nastoupí poprvé po zranění. „Mým cílem je, abych závod ve zdraví přežil,“ uvedl v rozhovoru pro Deník. Ve startovní listině jsou další tři vrhači s letošními výkony přes 20 metrů: Jamajčan Miller, Polák Szyszkowski a Portugalec Belo. Staněk by s nimi rád svedl vyrovnanou bitvu. Ve startovní listině je také trojice z pořádajícího A. C. TEPO Kladno, z nichž má největší ambice Ladislav Prášil.

Zajímavé budou sprinty na sto metrů s Janem Velebou a čtyřstovka s domácím Matějem Krskem. Jeho hlavními vyzyvateli by měli být Nizozemec Van Diepen a Ir O'Donell. „Cílem je běžet pod 46 vteřin, což by pro Matěje znamenalo zlepšení osobního rekordu, který z letoška drží jako nejrychlejší Čech časem 46,00. Kvůli zranění bohužel nemůže nastoupit jeho tréninkový parťák Dan Lehar, ale plnými silami pomáhá s organizačními záležitostmi,“ pochválil ředitel.

Zajímavý střet svedou výškařky. Favoritkou je trojnásobná olympionička Levern Spencerová ze Svaté Lucie s osobním rekordem 1,98 metru. Zároveň skákala na sedmi světových šampionátech, je dvojnásobnou medailistkou z Panamerických her a držitelkou stejného počtu cenných kovů z Her Commonwealthu. Velkou sokyní jí bude Julia Čumačenková z Ukrajiny s osobním rekordem 1,94, která je vítězkou světové univerziády a účastnicí OH v Riu.

Diváci se dostanou do areálu bez placení a mohou se pohybovat po celém prostoru Sletiště včetně tribuny, na níž budou dva oddělené vchody. Ráno před mítinkem Kladno hází a Kladenské memoriály bude celý stadion včetně dráhy, sektorů na technické disciplíny, haly, prostorů na rozcvičování a tribuny vydezinfikovaný. „Tím chceme zamezit šíření nákazy,“ prozradil Jakub Kubálek.

PŘEDPROGRAM

11.00: Hod kladivem Ž, 12.20: Hod kladivem M, 13.30: Hod diskem Ž, 15.00: Hod diskem M.

HLAVNÍ PROGRAM

15.00: Skok vysoký Ž, 16.15: Hod oštěpem Ž, 16.20: 100 m M, 16.25: Vrh koulí Ž, 16.35: 100 m Ž, 16.50: 400 m M, 16.55: Trojskok M, 17.00: Skok vysoký M, 17.10: 400 m Ž, 17.25: 800 m Ž, 17.35: Hod oštěpem M, 17.40: 800 m M a vrh koulí M, 17.55: 200 m M, 18.10: 200 m Ž, 18.25: 1500 m M.