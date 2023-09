Bez zraněného V. Kalouse, ale už s uzdraveným Seidlem odjížděli čelákovičtí dorostenci k odvetnému zápasu play off Botas dorostenecké ligy. Doma Dynamo České Budějovice porazili, u soupeře neuspěli a rozhodnout musí třetí zápas. Ten se bude hrát na kurtech Spartaku.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jan Čech

Dynamo České Budějovice - Čelákovice 4:3

První dvojice T. Matura, Seidl nastoupila proti slabší domácí dvojici a v naprostém klidu zvítězila. Zapletal a Mlejnek to měli ve druhé dvojce těžší. Škoda s Kyliánkem si vždy zajistili pohodový náskok a ten udržovali až do konce setu. V následující hře Seidl, Matura a Strcula zahráli pěknou trojku, hlavně se dařilo na útoku a obraně. V singlu T. Matura odehrál opravdu hezké utkání, ale domácí Škoda hrál jako z partesu. Několikrát vyškrábnul balon na hranici možností. Po prohrané odvetné trojce museli hosté bodovat v odvetné dvojce, aby nevypadli ze hry. Mlejnek a Zapletal proti domácí slabší sestavě dokázali v pohodovém utkaní bez komplikací připsat třetí bod. Poslední dvojce Seidl s T. Maturou se nepodařilo navázat na předchozí bodový zisk a ve třech setech soupeři podlehli. Nepříjemností je zranění T. Matury v závěru třetího setu. Rozhodnutí o postupu do semifinále se bude konat 17. září na půdě Čelákovic.

„I bez zraněného V. Kalouse jsme sahali po dvou bodech. Rozhodujícím momentem byla naše prohra v závěrečné dvojce. Bodovat se dalo i v singlu, ale soupeř měl z pekla štěstí. Nepříjemné je zranění Tobiáše, ale snad se dají spolu Kalousem za týden do pořádku,“ zhodnotil zápas kapitán Čelákovic Filip Seidl.

Sled zápasů: 0:1, 1:1, 1:2, 2:2, 3:2, 3:3, 4:3. Čelákovice: Seidl, T. Matura, Strcula, Zapletal, Mlejnek.