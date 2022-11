Ve velkém finále celostátní soutěže „Díky, trenére“ jste získala cenu Trenérka srdcařka. Co jste na to říkala?

Mé nadšení snad nelze ani popsat. Jsou to nejkrásnější okamžiky mého trenérského života, který opravdu miluji. Mé nadšení se mnou sdílí i mé svěřenkyně, což je dvojnásobně krásný pocit.

Bylo to pro vás velké překvapení?

Když jsem byla nominována do TOP 16 byl to šok a nadšení zároveň, štěstím jsem brečela jak malá holka. Poté do TOP 8, byla jsem štěstím bez sebe a už to byla pro mě výhra. Od té doby jsem všem známým tvrdila, že získám titul Srdcařka, že to cítím (smích). Všichni mi na to kývali s tím, že je to jasné, protože každý ví, že já srdcařka skutečně jsem, přesto jsme se tomu společně smáli.

A ono se to opravdu povedlo…

Když mě pak v soutěžní den vyhlásili, bylo to něco ohromného. Viděla jsem v publiku své rodiče, kteří jsou mými velkými fanoušky již od mých pěti let na bruslích, své děti, fanoušky… Dojímalo mě už jen jejich nadšení. Byl to neskutečně hřejivý pocit.

Kolik má váš klub v současné době členů a co jste už dokázali?

Můj klub Artistic skating clubRoller aktuálně čítá kolem pětačtyřiceti členů a v brzké době se hodláme ještě rozrůst o kolínské děti, kterým budou též nabídnuty kurzy kolečkového bruslení. Úspěchů a životních zážitků máme za dva a půl roku skutečně dosti. Loni náš klub pořádal historicky první závody v ČR v kolečkovém krasobruslení Vánoční kolečková brusle, poté se nominovaly slečny na Mistrovství republiky, kde vybojovaly první titul Mistryně ČR, dva tituly vicemystriň a v Poháru ČR zvítězil i quartet, se kterým bychom rádi vyrazili na jaře 2023 na Mistrovství Evropy do Portugalska, pokud se klubu podaří sehnat dostatek finančních prostředků pro tuto akci. Jako jediný klub kolečkového krasobruslení v ČR máme závodnici, která se pravidelně účastní Mistrovství Evropy a světových šampionátů v kolečkovém krasobruslení.

A co mimisportovní úspěchy? Dostavují se také?

Dalším velikým úspěchem pro náš klub byla letošní nominace na Sportovce roku Středočeského kraje, kdy jsme se zúčastnili slavnostního galavečera v Neratovicích. Dalším menším úspěchem je fakt, že si náš klub vybrala Česká televize pro natáčení jednoho z dílů do nového sportovního pořadu pro děti o kolečkovém krasobruslení, který se bude vysílat od nového roku 2023. Dále účast na Food festu v Poděbradech a podobných akcích.

Doposud jste byli sadským klubem, ale to se brzy změní a budete působit v Kolíně. Co stojí za touto změnou?

Nerada bych, aby má odpověď vyzněla nevděčně vůči Sadské, ale město Kolín projevilo o náš klub úplně jiný zájem, než Sadská. Jelikož neustále bojujeme s plochou vhodnou pro kolečkové krasobruslení, sháníme prostory pro trénink i závody, oslovili jsme ohledně spolupráce i město Kolín. To nám ihned s nadšením nabídlo venkovní plochu, tělocvičnu na závod, o dalším prostoru pro trénink budeme ještě jednat.

Co vás čeká v nejbližší době? Mohou vás vidět okresní příznivci sportu na vlastní oči?

Ano, náš velký den se již blíží. 11. prosince od 10 hodin pořádáme v Kolíně ve sportovní hale Borky 2. ročník závodu Vánoční kolečková brusle. Jelikož předběžně přislíbily účast Italky, mohl by být závod historicky prvním mezinárodním závodem v kolečkovém krasobruslení v ČR. Na jaře by měl proběhnout předběžně plánovaný závod v Mostě, poté Mistrovství ČR s největší pravděpodobností v Pardubicích a přelom dubna/května zmiňované ME v Portugalsku. Od června pak opět pár exhibičních vystoupení na různých akcích. Přes léto plánujeme opět tradiční příměstské tábory pro malé i větší bruslaře, pro začátečníky i pokročilé na kolečkových bruslích v Kolíně, Nymburce či Poříčanech.

Váš sport patří přece jen mezi ty „malé“. Kde sháníte prostředky na to, abyste mohli vůbec fungovat?

To je bohužel neustálý boj. Jelikož jsme stále ještě nový sport v ČR, který je zatím dosti náročné prosadit do podvědomí veřejnosti, veškeré platby jsou na samotných rodičích dětí. Nyní se nabídl jeden poskytovatel internetu s tím, že by nám chtěl finančně pomoci. S velikou radostí jsme výpomoc uvítali, obzvláště před závody, kdy hned pořídíme závodním slečnám nová kolečka.