Nymburk - Na nymburkském klání karatistů Wakizaši cup startoval rekordní počet borců.

Ve sportovní hale ZŠ Komenského v Nymburce se uskutečnil 9. ročník Wakizaši cup v karate všech věkových kategorií s mezinárodní účastí. I letos byl zařazen mezi postupové soutěže na Mistrovství České republiky.

Možnost nominace zde měli závodníci v kategorii žáků a seniorů. Soutěže se zúčastnili borci z 55 oddílů. Nastoupilo zde rekordních 420 závodníků v soutěži kata a kumite. Své oddíly reprezentovalo deset týmů v soutěžích kata team. Soutěž obohatil start národního výběru z exotického Kataru, který v kategorii kumite přinesl vysokou kvalitu, se kterou měli až na výjimky naši borci velké starosti. Přijela také výprava z Polska.

Všichni závodníci bojovali o body do postupového žebříčku na čtyřech tatami v dopoledním bloku v soutěžích kata a na třech v odpoledním v soutěžích kumite. Ředitel soutěže, trenér pořádajícího oddílu Karate – Do Sokol Nymburk Dvořák, byl spokojen s velice dobře zajištěnou akcí, která se uskutečnila s podporou města, sponzorů a zájmem široké veřejnosti. „Sportovní hala v Komenského ulici opět poskytla karatistům velice dobré zázemí. V příštích ročnících se očekává rozšíření účasti dalších zahraničních týmů, které přinese ještě větší prestiž Wakizaši cupu v kalendáři soutěží,“ uvedl Jiří Bašus, trenér oddílu Karate – Do Sokol.

Mezi nejlepší závodníky v kumite patřili borci z národního týmu Kataru. Prakticky všichni obsadili medailové pozice a svoje kategorie vyhráli. Další ozdobou byl výkon českého reprezentanta, bronzového medailisty z nedávného Mistrovství Evropy Tomáše Reicha z SK Kesl ryu Praha. Bez problémů si poradil se soupeři v váze +84 kg. Ve finále kategorie BRH předvedl nejatraktivnější zápas celého dne s katarským závodníkem Alaarajem Younisem, kterého nakonec také porazil.

Kategorii kata seniorů vyhrál Marek Pohanka z KK Písek, který porazil ve finále Davida Berana z KCK Team. Mezi ženami zvítězila Veronika Ištvánková z Šin-mu Hodonín před Anežkou Kotěrovou z SK Kesl ryu Praha.

Ani borci z pořádajícího oddílu Sokola Nymburk se neztratili. Medailové ambice potvrdil v silné konkurenci v kategorii kata masters třetím místem Jiří Bašus. Zvítězil Roman Lysoněk z KC Dragons Rosice. Velkým úspěchem oddílu byla kategorie začínajících 12 – 15let. První místo zde obsadil v kategorii kata Duc Anh Nguyen, úspěch v této kategorii pro oddíl potvrdil třetím místem Štěpán Melinger. „Mezi mladšími žáky se povedl závod Františku Čejkovi. Na medaile sice nedosáhl, ale v konkurenci nejvíce obsazované kategorie se neztratil a předvedl pěkný výkon,“ pochválil svěřence Bašus.

Celkovým vítězem v soutěži oddílů se stal oddíl SK Kesl Ryu Praha.