Přerov - Čelákovice 0:7

Do začátku utkání vlétli hosté ihned naplno, první dvojici vyhráli Loffelman a Jedlička bez problému 2:0. Do druhé dvojice nastoupil Seidl s Nesládkem a ti také vyhráli dvojku bez problému 2:0. V trojce to bylo opět velmi jednoduché, soupeři nedali moc šancí a vyhráli opět 2:0. U singlu už to bylo náročné, první set Loffelmann vyhrál bez problému, ale v druhém setu nastaly menší komplikace a prohrál. Do třetího setu nevstoupil moc dobře a prohrával 5:8, ale dokázal srovnat zápas na 9:9 a posledním bodem strhnout vítězství na svou stranu.

„V zápase i bez Dana Matury jsme si dokázali v pohodě poradit a doufám, že to takhle bude pokračovat dál i v dalších zápasech. Taky se musím zmínit o tom, že poprvé jsme v dorostenecké lize vyhráli singl,“ okomentoval utkání kapitán Čelákovic Tomáš Loffelmann.

Sled zápasů: 0:7. Čelákovice: Nesládek, Seidl, Loffelmann, Jedlička. Nejlepší hráč: Loffelmann.