Český pohár – jednalo se o závod ve věkové kategorii žactvo až junioři a ve vynikajících výsledcích roku 2019 pokračují tito sportovci: kajakářka Terezie Tettingerová v kategorii žaček startovala na pěti tratích a ani jednou nebyla poražena. „Tato závodnice je opravdu velký talent a věříme, že svou pílí a tréninkovým nasazením její výkonnost bude stoupat,“ řekl předseda Lokomotivy Nymburk Josef Fuksa.

Další kategorie, která je v letošním roce na špici celé kategorie jsou kanoisté žáci, kde v singlu zatím stále vítězí Filip Šafařík před Tomášem Hájkem a Zbyňkem Ptákem. Kanoisté dorostenci – i zde platí, že co start, to vítězství, o které se zasluhuje Petr Tettinger, který v letošním roce zatím závodí suverénně ziskem pěti zlatých medailí patří k nejúspěšnějším závodníkům z oddílu. „Ale v této kategorii máme dalšího talentovaného kanoistu Filipa Janďourka, který v této kategorii startuje prvním rokem a již obsazuje stupně vítězů,“ uvedl Fuksa.

Kanoisté junioři: Lukáš Bacílek i Jonáš Papoušek startují v letošním roce v juniorské kategorii prvním rokem. „Neobsazují zatím stupně vítězů, ale věříme, že v této kategorii lze očekávat lepší výsledky v budoucnu,“ věří předseda. Lukáš obsazuje ve své věkové kategorii 17-let 2. – 3.místo, což je příslib pro příští sezonu.

V nymburských řadách však již na sebe upozorňují další mladí závodníci – kajakář Šimon Sehnal, kajakářka Bára Válková. Oba již získávají cenné body do pořadí Českého poháru z čehož mají jejich trenéři radost.V kategorii C1 muži 5 km obsadil Ondřej Petr 7. místo.Na těchto závodech nestartovala kategorie benjamínků, tak že zastoupení Nymburka nebylo tak početné jako na minulých závodech v Týně nad Vltavou.

„Na závěr je nutné se zmínit i o našich odchovancích, kteří startovali v nominačním závodě, kde se jim dařilo též skvěle. Kanoisté Martin Fuksa se svým bratrem Petrem zvítězili v závodě C2 1000 m a zajistili si účast v této kategorii na Evropských hrách, které budou v běloruském Minsku a zároveň se nominovali na MS dospělých do Szegedu, kde se pokusí o splnění umístění, kterým by se nominovali na OH 2020 do Tokia. Martin si na těchto závodech zajistil start na Evropské hry ještě v kategorii C1 1000 a 200 m a na MS C1 1000 m, kde se bude též pokoušet o přímou nominaci na OH 2020. Petr si vybojoval účast na ME U23, kde bude startovat na C1 1000 a 200 m. Skvěle se vedlo i kajakáři Pavlu Davídkovi, který se zajistil svým výkonem start na SP v kategorii K1 1000 m a Jakubovi Špicarovi, který si zajistil účast na Evropských hrách a start na SP,“ vyjmenoval úspěchy Fuksa.

„Na závěr patří poděkování trenérům, funkcionářům i rodičům za práci s mládeží, kterou dlouhodobě v našem oddíle uskutečňujeme, o čemž svědčí dosahované výsledky, které náš oddíl řadí mezi špičku v oddílech republiky,“ dodal šéf klubu.