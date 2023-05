Na jezeře Matylda v Mostě se uskutečnily závody rychlostních kanoistů na dlouhých tratích. Jednalo se o první závod Českého poháru jednotlivců a zároveň o body do pořadí MČR družstev. S těmito závody probíhal i závod kategorie „Masters“ o Český pohár družstev.

Kanoisté Lokomotivy Nymburk sbírali na startu sezony cenné kovy | Foto: Lokomotiva Nymburk

Třicet závodníků ve věku 13 - 18 let a dva kajakáři kategorie Masters, to byla účast členů kanoistického oddílu Lokomotiva Nymburk, kteří v obou soutěžích v loňské sezoně získali shodně druhá místa, která by rádi v sezoně letošní minimálně zopakovali.

V sobotních závodech se závodilo na trati dva kilometry ve třiceti vteřinových intervalech ve všech kategoriích a nymburští závodníci byli opět úspěšní, jednak ziskem medailí, kterých získali celkem osmnáct, z toho pět zlatých, devět stříbrných, čtyři bronzové, ale převážná část závodníků umístěných do 18. místa získala body do soutěže družstev o titul Mistra ČR 2023.

Nedělní závod byl již s hromadným startem. Déšť a silný vítr ztěžovaly hlavně těm nejmladším závodníkům podmínky, ale všichni nymburští závodníci se s tím statečně vyrovnali.

Sobotní výsledky

C1 junioři – 1. Pták Zbyněk, 2. Pinkas Šimon, 3. Michajlík Filip, 8. Papoušek Štěpán, 13. Kozel Tadeáš

K1 juniorky – 2. Tettingerová Terezie, 7. Válková Bára

K1 junioři – 22. Rödl Robert

C1 dorostenci – 5. Škrob Marek, 8. Koula Adam, 10. Žirovnický Jan, 17. Bouma Viktor

K1 dorostenci – 37. Kurka Štěpán

K1 dorostenky – 7. Kadlečková Barbora, 8. Kupcová Kristýna, 9. Veselá Hana, 21. Hradilová Tereza, 22. Straková Karolína, 40. Ščuková Sára

C1 žáci st. – 2. Pokorný Čestmír

C1 žáci ml. – 2. Šťastný Jakub, 3. Havlík Jiří

K1 žačky st. – 2. Sklenářová Anna

K1 žačky ml. – 6. Čenovská Rozárie

K1 Masters – 2. Pokorný Čestmír

Nedělní výsledky

C1 junioři – 1. Pták Zbyněk, 2. Michajlík Filip, 4. Pinkas Šimon, 14. Kozel Tadeáš

K1 juniorky – 1. Tettingerová Terezie, 13. Válková Bára

C1 dorostenci – 8. Koula Adam, 9. Škrob Marek

K1 dorostenci – 31. Kurka Štěpán

K1 dorostenky – 8. Kadlečková Barbora, 14. Veselá Hana, 21. Kupcová Kristýna, 29. Hradilová Tereza, 42. Ščuková Sára

C1 žáci st. – 2. Pokorný Čestmír, 4. Schorný František

C1 žáci ml. – 2. Šťastný Jakub, 3. Havlík Jiří

K1 žačky st. – 1. Sklenářová Anna

K1 žačky ml. – 5. Čenovská Rozárie

K1 Masters – 1. Kraft Jiří, 3. Pokorný Čestmír