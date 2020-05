Kanoistiku děláte již osmým rokem. Kdo vás k ní přivedl a kdy a kde to bylo?

Ke kanoistice mě přivedl kamarád Lukáš ve čtvrté třídě tady v Nymburce. Přišli jsme na loděnici jako dva tlouštíci bez jakéhokoliv sportovního nadání a kondice. Nyní jsme tu už osmým rokem a pořád nás to neomrzelo. U vody je skvělá parta.

Proč jste si vybral právě tento sport? Co vás na něm nejvíce baví?

Nejvíce se mi líbí, když je Labe klidné, zapadá slunce, já jedu sám, vyprázdním si hlavu a poslouchám pouze zvuky zabírajícího pádla a pozoruji s údivem západ slunce. Opravdu skvělý relax.

Je vám šestnáct let a máte za sebou šestnáct titulů mistra republiky. Neomrzelo vás ještě vyhrávat?

Myslím, že to nikdy neomrzí, ale určitě nebudu vyhrávat "navždy". Je to jen otázka času, kdy to skončí, a trénováním to můžu jen oddálit. Za dva roky mě také čekají v kategorii bratři Fuksovy ze světové špičky. Ale dokud to jde, tak v tom chci pokračovat a rozšířit svou řadu titulů co nejvíc.

Je nějaký z titulů, který má pro vás největší váhu, který je pro vás nejcennější?

Všechny tituly mají pro mě snad stejnou cenu. Pouze jeden bych vyzdvihl, když jsme v roce 2018 s parťákem Tomášem jeli v kategorii C2 1000 metrů, do cíle zbývalo necelých sto metrů a my jsme byli na druhém místě s mírnou ztrátou. Vykřikl jsem na Tomáše "teď!" Na povel jsme zvedli tempo a v drtivém finiši soupeře přejeli.

Sbíráte také mezinárodní úspěchy. Který z nich považujete za nejvýraznější?

Jako nejvýraznější mezinárodní úspěch beru sedmé místo na Olympijských nadějích v kategorii C1 1000 metrů.

Také jste uspěl na poli mimo sportovním. Skončil jste na třetím místě v anketě Sportovec Nymburska mezi dospělými. Jak vysoko byste zařadil toto ocenění?

Tak určitě, za tohle ocenění jsem opravdu rád, a je to úžasná motivace makat víc.

Kanoistiku dělá také vaše o dva roky mladší sestra. Radíte ji? Nebo se předháníte, kdo bude lepší?

Moje sestra je trochu tvrdohlavá a ode mě si moc poradit nenechá. Určitá rivalita mezi námi je, ale každý děláme trochu jiný sport, sestra kajak a já kanoe, a tak soutěžíme spíš pouze v počtu titulů nebo mezinárodními úspěchy.

Máte nějaké sportovní vzory?

Pro mě je určitě největší vzor nymburský odchovanec a kamarád Martin Fuksa. Obdivuji jeho neskutečnou píli a cílevědomost, také mě to každým dnem motivuje, abych trénoval více, a jednou se mu třeba mohl vyrovnat.

Čeho byste chtěl dosáhnout? Jaký je vás sportovní cíl nebo sen?

Největší sen samozřejmě nominace na olympijské hry. V našem sportu je to takový vrchol.

VIZITKA

Bydliště: Kovanice

Narozen: Praha

Škola: SoŠ a SOU Nymburk, obor ekonomika a podnikání

Znamení: Blíženec

Další oblíbené sporty: Fotbal

Oblíbené jídlo: výpečky se zelím a bramborový knedlík

Oblíbené pití: Coca - Cola

Oblíbený film: Nespoutaný DJANGO

Oblíbená hudba: český rap