Máme za sebou rok 2020. Jaký byl po sportovní stránce pro Martina Fuksu?

Divný. Vrchol sezony Olympijské hry byly přesunuty už na začátku roku a pak se vlastně už jen čekalo, co bude a nebude. Nakonec jsme si zazávodili na jedněch reprezentačních testech a na mistrovství republiky na krátké a dlouhé tratě. Jediný mezinárodní závod – Světový pohár – jsme vynechali.

A jaký byl celý rok v osobním životě?

Perfektní. V srpnu se nám podařilo uspořádat svatbu a naštěstí se vyhnula veškerým opatřením, takže jsme si to moc užili.

Spousta sportovních klání byla zrušena. Chybí vám hodně závodění?

Teď momentálně ani ne. Co bylo bylo a teď už se zase jen starám, co je teď. Nikdy v tomhle období závody nemáme a jen makáme a to děláme i teď.

Asi vrcholem roku bylo mistrovství republiky v Račicích, kde jste získal neuvěřitelných sedm zlatých medailí. Jak šampionát hodnotíte s odstupem času?

Perfektní, myslel jsem, že už nikdy nepojedu na mistrovství České republiky všechny disciplíny, ale díky tomu, že to byl vlastně jediný závod minulý rok a neměl jsem se na co šetřit, tak jsem to dal zase a už podruhé se mi povedlo vyhrát všechno. Plus o dva měsíce později jsem jel ještě republikový šampionát na dlouhé tratě a tam jsem taky obě tratě vyhrál. Takže titulů bylo na konec devět a já tak zaokrouhlil svojí sbírku na padesát titulů Mistra republiky.

Vy jste zvyklý vyjíždět na soustředění do zahraničí. Jenže loňský rok byl plný opatření a zákazů…

Naštěstí pro nás žádný problém nebyl. Když budu počítat už přípravu na sezonu 2021, která začala v říjnu. Jen místo Japonska jsme trávili měsíc v Turecku a před Vánoci byli ještě na týden v Itálii, kde jsme byli běžkovat ve větší nadmořské výšce.

V letošním roce by se měla uskutečnit olympiáda v Tokiu. Věříte, že se opravdu uskuteční?

Samozřejmě, že věřím a dělám vše pro to, abych na ni byl perfektně připravený.

Jak probíhají vaše přípravy? Jde všechno podle plánu?

Zatím ano. Jen jak už jsem odpověděl v předešlé otázce, museli jsme vyměnit měsíc v Japonsku za měsíc v Turecku, protože trénovat do Japonska nás samozřejmě v té situaci nepustili. Ale soustředění v Turecku byla skvělá varianta a na jaře se tam nejspíš podíváme znovu.

Co vás čeká v nejbližších dnech?

Odcestovali jsme do Bulharska, kde nás čekají tři týdny tréninku na běžkách, trenažeru, v bazénu a posilovně ve vyšší nadmořské výšce.

Jak jste si užil vánoční svátky a co všechno jste během volných dnů stihl?

Já jich klasicky moc neměl, protože stále trénujeme, i když malinko méně než obvykle. Ale Štědrý večer a Boží hod jsem si jako vždy užil v rodinném kruhu a nabíral síly.

Co byste popřál sportovcům a fanouškům do nadcházejícího roku?

Sportovcům ať stále mají chuť a touhu se zlepšovat, aby dosáhli svých cílů a čtenářům, fanouškům a všem ostatním příjemnou podívanou na sportovní závody a zápasy. Snad jich letos bude víc a my se ukážeme v té nejlepší formě.

Martin Fuksa

Bydliště: Nymburk

Narozen: 30. dubna 1993

Klub: Dukla Praha

Znamení: Býk

Další oblíbené sporty: běh, běžky, cyklistika, posilovna

Oblíbené jídlo: vše z domácí kuchyně

Oblíbené pití: voda

Oblíbený film: Fuksič Team Documentary 2021

Oblíbená hudba: Rap

Facebook: M.FuksaC1

Instagram: @mfuksa

Twitter: @martinfuksa

Dva tituly mistra světa, k tomu osminásobný šampion Evropy

Martin Fuksa (30. dubna 1993) je český rychlostní kanoista, který se specializuje na kategorii C1.



Je dvojnásobným mistrem světa v závodě na 500 metrů a osminásobným evropským šampionem na tratích 500 a 1000 metrů.



V roce 2017 a 2018 se stal celkovým vítězem světového poháru. Navíc má ve své bohaté medailové sbírce rovných padesát titulů mistra republiky.



Ke kanoistice ho přivedl otec Petr (účastník Olympijských her v Atlantě 1996) a dědeček Josef, oba zároveň plní roli trenérů.



Rodinnému sportu se věnuje také jeho mladší bratr Petr, se kterým se v rámci mistrovství světa v Szegedu kvalifikoval na Letní olympijské hry v Tokiu 2020 v kategorii deblkanoí na kilometrové trati.