Poté se ve stejné kategorii Aerobic Performance k soutěži postavil tým juniorek ve složení A. Sluťáková, K. Nožičková, A. Hartmanová, E. Hněvsová a A. Hujerová . Děvčata si se skladbou Návštěva u domorodců ve velké konkurenci čtrnácti týmů přivezla osmé místo.

Několik mladších děvčat oodílu se vydalo na Jarní master Class do Odolena Vody, soutěž pořádal klub Fit For You Kralupy nad Vltavou. V nejmladší kategorii 5 – 6 let si druhé místo přivezla Klaudie Kadlecová. V kategorii 7- 8 let skončila druhá Kačka Děčková, o místo horší byla Eliška Točíková a čtvrtý flek brala Vanessa Čermáková. V kategorii 9 – 10 let si ve finále zacvičila Anička Vaněrková.

„Všem našim závodnicím gratulujeme a těšíme se na další úspěchy. Nejbližší soutěž je v neděli, což je první kolo soutěže v pódiových skladbách ve Sportovním centru v Nymburce, kterou náš oddíl pořádá,“ uvedla trenérka poděbradského oddílu Monika Sobotková.