Máme za sebou hodně divný rok 2020. Jaký byl z pohledu Josefa Fuksy?

Tento rok byl pro mě úplně něco nového, nastala situace, se kterou jsem se ještě nikdy nesetkal. Rok plný improvizací.

Mnoho sportovních klání bylo zrušeno. Jak moc vám závody chyběly?

Naštěstí v rychlostní kanoistice se podařilo, i když s povinnými vládními opatřeními, uskutečnit závody Českého poháru, závody Poháru labsko-orlického a Mistrovství České republiky. Bohužel z mezinárodních závodů se uskutečnil jen závod Olympijských nadějí v Szegedu, kde naši republiku reprezentovalo celkem šest závodníků nymburské Lokomotivy a závod světového poháru pro dospělé, kterého se z našich svěřenců nezúčastnil nikdo z důvodu pozdního termínu.

Přesto určitě najdete také dost věcí, které vás během roku potěšily…

Ano, během roku mě potěšily výsledky našich mladých sportovců ve všech absolvovaných závodech a hlavně potom výsledky juniorských reprezentantů na Olympijských nadějích, kde jsme získali řadu medailí, z nichž nejlepší umístění dosáhla Terezie Tettingerová, která v tomto závodě zvítězila. Dále jsem byl mile překvapen výsledky mladých závodníků, kteří si svými výkony zajistili zařazení do sportovního centra mládeže České republiky.

V roce 2020 se měl konat třeba evropský fotbalový šampionát, vrcholem měla být olympiáda. Myslíte si, že se uskuteční v letošním roce?

To, že se neuskuteční olympijské hry jsme se dozvěděli na soustředění v Portugalsku, které jsme okamžitě ukončili a odletěli do České republiky. Příprava, kterou jsme měli naplánovanou k olympiádě, probíhala i dále, ale motivace již nebyla tak velká, jelikož to pro nás bylo zklamání. Přesto věříme, že všechny odložené soutěže, jak mistrovství Evropy ve fotbale tak i olympijské hry budou uskutečněny i vzhledem k tomu, že je již nalezena vakcína k očkování celosvětové populace.

Sportování je kvůli opatřením vlády hodně omezené. Jak hodně omezuje chod vašeho klubu?

Chod klubu omezuje velice. Sportovci se připravují individuálně podle zadaných tréninkových plánů, ale bohužel jedná se pouze o sportovce zařazené ve Sportovním centru mládeže a juniorské reprezentanty. Chod oddílu, který má v současné době pětačtyřicet závodících sportovců, bude velice ohrožen, jelikož z důvodu vládních nařízení byly veškeré tréninky zrušeny.

Spousta mladých sportovců v tomto období zahálí. To je určitě špatné…

Ano, jde o nejhorší věc, která se mohla stát. Nesportující mládeži bude rozhodně pohyb chybět a přerušení tréninku v jednotlivých oddílech ponese i za následek úbytek členské základny, což je pro naši společnost velice zlé.

Jak jste si užil Vánoce a jaký dárek pod stromečkem vám udělal největší radost?

Vánoce jsem si užil v širokém rodinném kruhu, kde jsme se sešli bohudík všichni zdrávy. V mém věku mě potěší každý dárek, který od Ježíška pod stromečkem najdu.

Co byste popřál sportovcům a fanouškům do nadcházejícího roku?

Nejdříve všem lidem přeji hodně zdraví a štěstí v roce 2021. A sportovcům přeji, aby se brzy vše vrátilo do zaběhlých kolejí.

Josef Fuksa

Bydliště: Nymburk

Narozen: 12. srpna 1946

Zaměstnání: pracující důchodce

Znamení: Lev

Další oblíbené sporty: cyklistika, kopaná

Oblíbené jídlo: kuřecí a všechny sladké pokrmy

Oblíbené pití: Redbull, ovocné džusy

Oblíbený film: Tenkrát na Západě

Oblíbená hudba: pop, devadesátá léta