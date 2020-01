„Byl to skutečně můj sen a teď se stane skutečností,“ rozplýval se Jícha, jehož v ledových vodách čeká trať na jeden kilometr. Vzhledem k tomu, že sám doporučuje, aby se otužilci koupali ve studené vodě maximálně 12 minut, bude tahle cesta oceánem hodně těžká.

Že pojede plavat závod na Špicberky, to ho nikdy dřív ani nenapadlo. Ale když měl před časem splín a byl přepadlý, potkal při procházce městem kamaráda, který ho vytáhl k libušínskému jezírku. Právě tam, kousek za Kladnem, Jícha otužování propadl.

Začal žít jinak, zhubl 25 kilogramů, kromě plavání ve studené vodě se mu vrátila radost z pohybu a začal běhat.

S otužováním se postupně dostal do mnoha koutů planety. Včetně Finska, Dánska nebo Lochnesského jezera ve Skotsku. Zkusil Manchesterskou míli, do vody se nořil i na hranicích Švédska a Norska.

Teď přichází největší výzva, ledové království Špicberky. Nejsevernější místo planety, kde přistávají letadla. A kde se třeba nesmí rodit děti, protože územně spadá pod Norsko, ale žádné zemi nepatří. Kde lidé vycházejí za město povinně pouze ozbrojeni, to kvůli ledním medvědům.

„Budu jediným Čechem ve výpravě, je to pro mě dárek k padesátinám. Jedou taková jména jako Petar Stoycev, což je držitel světového rekordu na ledovou míli. A já jsem asi jeden z mála neprofesionálních plavců, co se tam dostal. O to mě to víc těší,“ dodává Filip Jícha.

Celou výpravu bude při tom natáčet štáb z Netflixu, který vše bude globálně vysílat ve druhé polovině roku 2020. Deník bude díky Filipu Jíchovi akci sledovat podrobně.

A možná i populární bavič Karel Šíp, který s Filipem Jíchou natočil rozhovor do zábavné show Všechnopárty. Koukat se můžete 14. února na ČT1.