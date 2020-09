Čelákovice - Start Praha 4:0

Vstup do zápasu začal však prohrou prvního setu úvodní trojky Čuřík, Bareš, Matura. V druhém vedli již 5:1 a set vyhráli 10:6, když Matura vytloukl blok. Ve třetím to bylo bod za bodem až do stavu 8:8. Na 10:8 rozhodl opět Matura „klepákem“ po předchozím vyjetí míče skluzem Bareše. Ve druhé trojce vedené Flekačem s nahrávačem Šafrem a blokařem Nesládkem se dařilo jak v poli, tak i na útoku. A tak mohl být stav 2:0 po setech 10:7 a 10:2. Do následující dvojky nastoupil Spilka se Šafrem a ukázalo se to jako dobrá volba. V prvním setu na 10:4 ukončil Šafr patou a ve druhém na 10:8 Spilka kraťasem. Kolenský – Sýkora, to bylo složení soupeřů v singlu. Kolenský postupně vedl 6:0 a soupeři dovolil jen dva míče – 10:2. Do druhého setu střídal Loffelmann a prohrával 3:8. Pro navrátivšího se Kolenského tato ztráta nic neznamenala a dotáhl na 9:9, poté soupeř na útoku netrefil kurt.

„Jednoduchý zápas, na mé gusto až moc jednoduchý. Soupeř dokázal jen v úvodu vzdorovat a donutil nás hrát na tři sety, zbytek zápasu jsme měli pod kontrolou,“ zhodnotil zápas kapitán Čelákovic Martin Flekač.

Sled zápasů: 4:0. Čelákovice: Flekač, Bareš, Kolenský, Hejtík, Seidl, Čuřík, Loffelmann, Spilka, Šafr, Matura, Nesládek. Rozhodčí: Kupský. Diváci: 150. Nejlepší hráč: Šafr.