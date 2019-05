Poděbrady – V Lounech konalo další postupové kolo cvičení podle lektora Master class. Na tomto předposledním kole si postup na Mistrovství České republiky Českého svazu aerobiku zajistily další poděbradské závodnice.

V kategorii do 7 let si postup získala Klaudie Kadlecová, Dominika Brázdová, a Karolína Brázdová si svůj postup vybojuje až v Olomouci. V kategorii 8 – 10 let se v Lounech na druhé příčce umístila Michaela Pospíšilová, Agáta Novotná a Tereza Pospíšilová si zacvičily v základním kole. V katgeorii 11 – 13 let byla šestá Julie Vrchotová a v kategorii 14 – 16 let čtvrtá Alžběta Hujerová. Ve finále bojovala Kristýna Mandousová. „Můžeme tedy nahlásit jedenáct sokolských reprezentantek na republice,“ radovala se trenérka poděbradského oddílu Monika Sobotková.