Čelákovice B – NK Liha 6:1

Soupeř dokázal udělat bod jen ve druhé dvojce, ostatní zápasy šly jako po másle za Čelákovicemi. Vstup se vydařil dvojce Bareš, Hejtík vítězstvím 2:0. V následujících obou trojkách opět bodovali domácí, a když i vložená dvojka Šlajs, Čuřík nenašla přemožitele, byl stav na ukazateli 4:1. Do singlu byl překvapivě místo Bareše nominován Spilka a nevedl si vůbec špatně. Vedl v prvním setu 5:1 a 7:5 a to esem z podání. Na 10:6 bodoval nevydařeným soupeřovým kraťasem. Ve druhém soupeře taktickou hrou nepustil do trháku a vyhrál také 10:6. V odvetné trojce rozhodoval oba sety Loffelmann. V prvním na 10:6 ukončoval kraťasem a ve druhém si kraťas za stavu 9:8 sám zašlápl.

Sled zápasů: 1:0, 1:1, 6:1. Čelákovice B: Spilka, Bareš, Nesládek, Seidl, Čuřík, Loffelmann, Šlajs, Hejtík. Nejlepší hráč: Spilka.