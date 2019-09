Lze říci, že jachtařský oddíl je řadu let vzorným reprezentantem Středočeského kraje, také díky tomu se tentokrát v Poděbradech soutěž konala jako závod Českého poháru 2019 pro lodní třídu Pirát a těchto plavidel bylo na startu šestnáct. Zmíněná třída je určená mládeži a dospělým. Vedle nich se však na vodě objevily i lodě třídy Optimist, 420 a Fireball.

Kromě domácích jachtařů a jachtařek si přijeli změřit své síly a dovednosti například sportovci z Vysokého Mýta, Hluboké nad Vltavou, Doks, Starých Splavů, Třeboně a Dobřichovic.

„Historie našeho oddílu sahá do padesátých let minulého století. Dnes máme zhruba šedesátku aktivních členů, z toho je pětadvacet dětí. Vedle závodů rozvíjíme i ostatní činnosti zaměřené nejen na spolupráci s ostatními jachtařskými kluby, ale i se složkami Integrovaného záchranného systému. Velmi dobrou vazbu máme také na místní Hasičskou stanici. Jachetní oddíl totiž disponuje zpevněným přístupem do vody pro spouštění velkých záchranných motorových plavidel,“ uvedl hlavní rozhodčí závodu Vlastimil Šindílek.

Vše začalo slavnostním nástupem na terase oddílové základny, vedle základních organizačních informací zazněla zpívaná oddílová hymna. V sobotu příliš nepřálo závodu počasí, a to především díky slabé síle větru, ale nakonec vše dobře dopadlo a nedošlo k žádné kolizní situaci. V lodní třídě Pirát zvítězili jachtaři z Hluboké nad Vltavou, ale ve třídě 420 dominovaly domácí posádky. Prvenství patřilo Davidu Holoubkovi a Anetě Lickové ze společenství TJ Jiskra Třeboň a JO TJ Poděbrady.

Další závody - O štít města Poděbrady - se konají na Jezeře o víkendu 7. a 8. září.