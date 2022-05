Jen několik nymburských závodníků nezískalo medaili, ale potěšitelné je to, že všichni skončili do 6. místa, což bylo místo, které se boduje do Poháru Labsko-orlického, který již několik let oddíl získává.

Výsledky

Kajakářka Bára Válková 4 x zlatá, kanoista Jan Žirovnický 3 x zlato a 1 x stříbro, kanoista Tadeáš Kozel 3 x zlato a 1 x stříbro, kajakářky Králová Adéla, Sklenářová Anna obě 2 x zlato, kanoista Štěpán Žirovnický 2 x zlato a 1 x stříbro, kajakářka Hana Veselá 2 x zlato a 2 x stříbro, kanoisté Marek Škrob a Viktor Bouma 1 x zlato a 3 x stříbro, kajakářky Kristýna Kupcová 4 x stříbro, Sára Ščuková 2 x stříbro, Laura Pěkná 2 x bronz, Tereza Hradilová 1 x bronz, Karolína Straková1 x bronz, Rozárie Čenovská 1 x bronz, kanoisté Čestmír Pokorný 2 x stříbro a Viktor Havlíček 1 x bronz, kajakáři Jiří Havlík 2 x bronz a David Hamtil 1 x stříbro. Z ostatních „nemedailistů“ získali všichni bodové umístění tj. do 6. místa.

Dalším v pořadí Labsko-orlického poháru bude již 69. ročník „Nymburské 500“ memoriálů Míry Šeny, Pepana Semeckého, Bohuslava Kalouse a Jana France, který proběhne dne 14. května 2022 na Labi nad elektrárnou. „Všichni jste na tyto závody srdečně zváni,“ uvedl předseda Lokomotivy Nymburk Josef Fuksa.