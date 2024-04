Hlaváč zašel v Poděbradech životní desítku. Zlepšil se o víc než dvě minuty

/VIDEO, FOTOGALERIE/ To co si přál, to se mu povedlo. Kladenský chodec Vít Hlaváč před mítinkem Poděbrady Walking prohlásil, že by chtěl své maximum vylepšit o nějakou minutku. Na dvacetikilometrové distanci se mu v sobotu za teplého počasí nebývale dařilo a časomíra se zastavila na hodnotě 1:23:38. Tím si vylepšil nedávný osobní rekord o 2 minuty a 12 vteřin.

Z mezinárodních chodeckých závodů na Kolonádě v Poděbradech (6. dubna 2024) | Video: Deník/Vladimír Malinovský