Na oblíbeném a jednom z nejrychlejších okruhů se v sobotu při 92. ročníku zlatého mítinku chodecké světové tour v Poděbradech představí v nejsilnější konkurenci olympionik a reprezentant Vít Hlaváč z A.C. Tepo Kladno.

Sedmadvacetiletá česká jednička se v závodě na 20 kilometrů se pokusí obhájit český titul, čímž by nepřerušenou mistrovskou sérii natáhl na čtyři roky a zajít co nejlepší čas (dosud je jeho osobním maximem 1:25:50). Tím by si vzhledem k olympiádě a blížícímu se mistrovství světa chodeckých týmů zároveň upevnil pozici v reprezentaci.

Vysvětlete, o co se kromě medailí bude za dva týdny v Antalyi bojovat při světovém poháru chodeckých týmů?

Půjde se tam maratonská smíšená štafeta, která pak bude v olympijském programu. Je tam velká šance se tam do Paříže kvalifikovat. Po Poděbradech by měli být vybráni dva muži a dvě ženy. Nyní jde o to, abych prokázal výkonnost a koncem dubna mohl bojovat o olympijskou místenku.

Jak bude vypadat maratonská štafeta?

Půjde o čtyři zhruba desetikilometrové úseky, které dohromady dají klasickou maratonskou vzdálenost 42,195 kilometru. Mezi sebe si ji rozdělí jeden muž a jedna žena. Každý nastoupí na desetikilometrový úsek. Nejdřív chodec, jehož vystřídá kolegyně z týmu, po ní se muž na trať vrátí a žena pak dojde do cíle. Z Antalye může na hry postoupit jen jedna smíšená dvojice.

Kdo z mužů má kromě vás šanci dostat se do výběru?

Určitě Jaromír Morávek, který má osobák o kousek lepší než já (1:25:33). Počítat se musí počítat i s Adamem Zajíčkem (1:26:37). Bude to určitě vyrovnaný souboj.

Jak vnímáte konkurenci mladíků?

Jsou to mladí kluci, kteří loni přišli z juniorské kategorie. Jsou hodně rychlí a rychlostnější typy než já. Nutí mě to k tomu, abych neusnul na vavřínech a dál makal.

V čem spočívá kouzlo poděbradské lázeňské kolonády, kde se každoročně utkává chodecká elita?

Kromě toho, že je to úplná rovina, jsou tam čtyři pravoúhlé zatáčky a ne dvě stoosmdesátistupňové vracečky. To je příjemnější a rychlejší. Ve druhém případě to prakticky znamená zastavit se a znovu se rozejít. K tomu musím přičíst skvělé fanoušky a suprovou atmosféru. V jarním termínu tam obvykle zaprší, což mi nevadí. V dešti bývá také optimální teplota, v horku se naopak musíme kvůli ochlazení polévat vodou, takže jsme v cíli stejně mokří. Kdyby v sobotu sprchlo, nevadilo by mě to.

Jak jste se v posledních týdnech připravoval?

Naposledy jsem závodil před třemi týdny v Dudincích. Z plného tréninku jsem si tam o čtyřicet vteřin zlepšil osobák. Pak jsem už trénoval v domácích podmínkách v Kladně. Vypadá to, že mám formu a doufám, že jsem ji ještě vylepšil. Doufám, že v Poděbradech ukrojím třeba ještě minutku. Rád bych se přiblížil k času kolem hodiny a 24 minut.

Jste spíš chodecký vytrvalec, ale kvůli možnosti olympijského startu jste změnil přípravu, abyste zvládl rychlejší tempo. Byl to problém?

Převažovala kvalita nad kvantitou. Trénink byl oproti mé obvyklé distanci na 35 kilometrů svižnější, protože maratonská štafeta, kde každého čekají dvě desítky, extrémně rychlá.

