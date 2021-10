Do klubu Házená Poděbrady (www.hazenapodebrady.cz) jsou stále zváni i další zájemci ročníku 2009 a mladší. V klubu jsou kategorie přípravky, minižáků a mladších žáků a od září letošního roku také samostatný tým dívek.

Další mistrovský turnaj čeká poděbradské házenkáře v sobotu 9. října v Úvalech. Zápasy s Úvaly mají pro poděbradské mladší žáky nádech derby, a tak je na co se těšit.

V posledním zápase nastoupili hráči z lázeňského města proti týmu Jiskry Zruč nad Sázavou. Jiskra přehrávala poděbradské hráče zejména v rychlosti a pohybu na hřišti. „Soupeř hrál vytaženou obranu, proti níž se naše spojky nedokázaly uvolňovat. Občas se dařily nahrávky na uvolněného pivota a křídla. To však nestačilo. V obraně se projevily nedostatky, kterými jsou pomalé přistupování k soupeřům a pomalý pohyb při soubojích jeden na jednoho. Musíme na odstranění nedostatků při tréninku zapracovat. V zápase nastoupil i druhý brankář Václav Synek. Ten se zaskvěl tím, že dokázal úspěšně zastoupit brankářskou jedničku ve chvíli, kdy si Matěj potřeboval chvilku odpočinout. Navíc se mu při své brankářské premiéře podařilo zlikvidovat i jeden hod ze značky sedmi metrů. Zápas skončil jasným vítězstvím Jiskry,“ řekl Vejvar.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.