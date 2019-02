Házenkáři hledají nové talenty

Kolín – Vychovali několik hráčů, kteří hráli nejvyšší soutěž, nebo v zahraničí. Jeden dokonce nastupoval v reprezentaci. A přesně na tyto časy by vedení kolínských házenkářů opět navázalo. Do svých řad hledají hráče a hráčky do žákovských kategorií a přípravek.

Ilustrační foto | Foto: Archiv

Klub se po hluchém období vrhl na práci s mládeží, což se odrazilo do výsledků a také hráčské základny, která postupně roste.

„Pravidelně se zúčastňujeme mezinárodních turnajů v Čechách a zahraničí. Dále jezdíme do Krkonoš na letní a podzimní soustředění," láká zájemce jeden z trenérů mládeže Petr Hladík. To jsou sportovní akce, klub ale pořádá i společenské. „Pravidelně děláme vánoční besídku, čarodějnice, chodíme na bowling, plavecký bazén, opékáme buřtů, nebo na Den dětí pořádáme soutěže," dodal druhý kouč Tomáš Vejvar. Zájemci se mohou hlásit na telefonních číslech 731 414 777 (Petr Hladík), nebo 603 343 096 (Tomáš Vejvar).

Autor: René Volf