S koncem roku 2019 skončila i první část sezony zaměřená na nácvik a závody v tzv. Malém TeamGymu, což je soutěž družstev a děvčata soutěží v akrobacii a trampolíně.

Horní řada zleva: Zelenková T., Říhová R., Svěcená L., Nováková L., Rudzanová C., Vávrová L., Hazdrová K. Dolní řada zleva: Rozkydalová S., Tobiášová S., Chadalíková J., Chadalíková Ch., Vávrová M., Žampová V. | Foto: Foto: oddíl

Ale už začátek přípravy v září byl pro část děvčat velmi intenzivní. Byly totiž pozvány se svými vystoupeními na oslavu 100. výročí založení Sokola Červené Janovice a zároveň oslavu 135. výročí založení Župy Tyršovi. Během několika tréninků se musely dostat do formy, kterou měly před prázdninami, aby mohly předvádět na vystoupení vše, co umí. Nakonec předvedly tři bloky cvičení a to hudební rozcvičku, cvičení na prostných od kotoulů po fliky a salta, a cvičení na trampolíně.