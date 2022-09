Gymnastky a gymnasti z oddílu všestrannosti ze Sokola Poděbrady na chvíli opustili gymnastická nářadí, popadla pádla a sedla do dračí lodi. Závodu se zúčastnila skupina děvčat v kategorii do 15 let. S kormidelníkem Matoušem si tým vybojoval krásné třetí místo. „Pro děvčata to byla úplně první zkušenost v takovýchto závodech a už teď se těší na další,“ uvedla jedna z trenérek poděbradského oddílu Markéta Stiborová.